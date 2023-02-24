Две девушки из КЧР устроили смертельную аварию в прямом эфире

Вчера около шести вечера на 6-м километре трассы «Черкесск-Домбай» водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в опору электроосвещения.



Как выяснилось впоследствии, в салоне «Лады» находились две девушки, которые решили постримить в соцсети на опасном участке дороги. Водитель отвлеклась от руля всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы оборвать четыре жизни. Вместе с девушками погибли двое несовершеннолетних 2005 и 2008 годов рождения, ещё двое с тяжкими травмами были госпитализированы в больницу.