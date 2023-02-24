Две девушки из КЧР устроили смертельную аварию в прямом эфире

Участок дороги и без того был опасный, а они решили ещё и пообщаться с подписчиками.
Вчера около шести вечера на 6-м километре трассы «Черкесск-Домбай» водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в опору электроосвещения.
Как выяснилось впоследствии, в салоне «Лады» находились две девушки, которые решили постримить в соцсети на опасном участке дороги. Водитель отвлеклась от руля всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы оборвать четыре жизни. Вместе с девушками погибли двое несовершеннолетних 2005 и 2008 годов рождения, ещё двое с тяжкими травмами были госпитализированы в больницу.
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Официальный канал МВД по Карачаево-Черкесской Республике не сообщает сколько машин при ДТП зацепила «Лада», но судя по кадрам из соцсетей — как минимум две.
Видео с последствиями аварии.
Кадры от МВД.
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Болван какой-то писал текст. ИМХО.