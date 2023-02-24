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Две девушки из КЧР устроили смертельную аварию в прямом эфире

Две девушки из КЧР устроили смертельную аварию в прямом эфире

Автор:
24 февраля 2023 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: КЧР   видео   дтп   мвд   прямой эфир   фото   
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Участок дороги и без того был опасный, а они решили ещё и пообщаться с подписчиками.

Вчера около шести вечера на 6-м километре трассы «Черкесск-Домбай» водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в опору электроосвещения.

Как выяснилось впоследствии, в салоне «Лады» находились две девушки, которые решили постримить в соцсети на опасном участке дороги. Водитель отвлеклась от руля всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы оборвать четыре жизни. Вместе с девушками погибли двое несовершеннолетних 2005 и 2008 годов рождения, ещё двое с тяжкими травмами были госпитализированы в больницу.

Официальный канал МВД по Карачаево-Черкесской Республике не сообщает сколько машин при ДТП зацепила «Лада», но судя по кадрам из соцсетей — как минимум две.

Видео с последствиями аварии.

Кадры от МВД.

Источник:

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Метки: КЧР   видео   дтп   мвд   прямой эфир   фото   
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12  комментариев
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24k
Андрей 39 минут назад
Мля, как задолбали уже эти сримеры, пранкеры и прочие гомосеки! Ну сами убились, хрен с вами, не велика потеря, но с собой то зачем невиновных забирать!!!
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3k
ZET 55 секунд назад
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1k
Тимур 4 минуты назад
А там так часто опоры стоят, это специально, чтобы машины об них раз'ebывались?
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8k
Zhora 7 минут назад
Две ТП = ДТП...
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684
suluriy 16 минут назад
Пояснительную бригаду в студию! Как две девушки, находясь на заднем ряду сидений, устроили ДТП. Не понимаю.....
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6k
VL Полчаса назад
в этом вся куриная сущность баб за рулём. кто-нибудь видел курицу за рулём без телефона в руке???
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5k
A 37 минут назад
Так, вроде же, стримили носорожки с пассажирского сиденья.
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4k
pinbalist 38 минут назад
Дарвин одобряет
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