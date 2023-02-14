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Пассажир помог таксисту преодолеть пункт оплаты «на халяву»

Пассажир помог таксисту преодолеть пункт оплаты «на халяву»

Автор:
14 февраля 2023 12:13
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   наглость   платная автодорога   платная дорога   пункт оплаты   таксист   
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В Подмосковье на съезде с платной трассы М11 на Ленинградское шоссе засняли таксиста, который не любит платить за проезд.

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Метки: авто   видео   наглость   платная автодорога   платная дорога   пункт оплаты   таксист   
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3  комментария
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28k
albedo 51 минуту назад
Замучили эти съезды.
Жульничество.
Поддерживаю таксиста.

Указатели невнятные - с первого раза не разобраться.
Специально на М-11 сделано так, что если пропустил один поворот, то волей-неволей надо платить, потому что развернуться нет возможности и минимум до Шереметьево доедешь.
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1k
Ян 9 минут назад
Там таксисты сами и не платят, платит пассажир, этот паходу финансы или не рассчитал или зажал.
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9k
Antonium 24 минуты назад
Командная работа по нагибанию очередного хапуги-капиталиста. С точки зрения закона плохо, но по-человечески поддерживаю.
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