Пассажир помог таксисту преодолеть пункт оплаты «на халяву»

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В Подмосковье на съезде с платной трассы М11 на Ленинградское шоссе засняли таксиста, который не любит платить за проезд.
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Жульничество.
Поддерживаю таксиста.
Указатели невнятные - с первого раза не разобраться.
Специально на М-11 сделано так, что если пропустил один поворот, то волей-неволей надо платить, потому что развернуться нет возможности и минимум до Шереметьево доедешь.