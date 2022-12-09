Автомобили и их владельцы из телесериала «Лучше звоните Солу»

Один из незамеченных антигероев в сериале «Лучше звоните Солу» , Игнасио «Начо» Варга — умный и амбициозный наркобарон среднего звена с обреченными устремлениями. Он работает на Туко Саламанка, и хотя ему нравится торговать наркотиками, он не сомневается в том, насколько шатко его положение. Тем не менее, это не значит, что у него нет горячих девушек, классной квартиры и приятной машины.