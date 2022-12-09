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Автомобили и их владельцы из телесериала «Лучше звоните Солу»

Автомобили и их владельцы из телесериала «Лучше звоните Солу»

Автор:
09 декабря 2022 09:43
Сообщество : Кино
Метки: Лучше звоните Солу   авто   автомир   автомобили   во все тяжкие   кинотачки   сериал   
434
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За исключением экстраординарной прически Боба Оденкёрка, всё в сериале «Лучше звоните Солу» выглядит идеально. Одежда, здания, выгоревший на солнце фон Альбукерке… всё работает. Но несомненными звездами этого приквела «Во все тяжкие» и истории происхождения Сола Гудмана являются машины. Тонко продуманные, искусно состаренные и идеально подходящие для их владельцев.
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Метки: Лучше звоните Солу   авто   автомир   автомобили   во все тяжкие   кинотачки   сериал   
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2  комментария
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361
mishka79 19 минут назад
очень крутой сериал и машины подобраны с характером
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16k
seller-k Минуту назад
"Выгнанный из полиции" Майк, справедливости ради, был вынужден покинуть полицейское управление Филадельфии. "По-собственному желанию"
уволился.
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