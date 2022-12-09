Автомобили и их владельцы из телесериала «Лучше звоните Солу»

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За исключением экстраординарной прически Боба Оденкёрка, всё в сериале «Лучше звоните Солу» выглядит идеально. Одежда, здания, выгоревший на солнце фон Альбукерке… всё работает. Но несомненными звездами этого приквела «Во все тяжкие» и истории происхождения Сола Гудмана являются машины. Тонко продуманные, искусно состаренные и идеально подходящие для их владельцев.
Кастинг в «Лучше звоните Солу» всегда на высоте, вплоть до автомобилей. Все, что появляется на экране, сделано намеренно. Автомобили «Лучше звоните Солу» стоят особняком, как произведения искусства, и добавляют масштабности персонажам, которые ими управляют. Они являются важными элементами шоу, где герои всегда в движении, путешествуют по городам и пустыням Нью-Мексико.
Боб Оденкёрк в роли Сола Гудмана
«Единственный способ, чтобы эта машина стоила 500 долларов, — это если в ней сидит проститутка за 300 долларов». Так говорит владелец побитого и разбитого Suzuki Esteem 1998 года выпуска Сол Гудман, он же Джеймс МакГилл, он же Падучий Джимми, одноименный герой культового спин-оффа «Во все тяжкие».
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Suzuki Esteem Сола Гудмана
Мы думаем, что он немного оптимистичен в этой оценке. Созданный Suzuki как доступное и практичное продолжение Swift, Esteem был уродливым и вездесущим, когда был новым, и возраст не улучшил его. Тем не менее, он был надежен и устраивал нашего беспечного героя.
В будущем во «Во все тяжкие» Гудман пересядет на белый Cadillac DeVille, но, по правде говоря, ни один персонаж не подходит машине лучше, чем Сол и его Suzuki Esteem.
Chrysler Fifth Avenue Майка Эрмантраута
Бывший мошенник-полицейский, ставший силовиком преступного мира и дружелюбным дедом Майком Эрмантраутом, которого играет чудесно сморщенный Джонатан Бэнкс. Выгнанный из полиции и потерявший сына, Майк живет для своей внучки, но выполняет грязную работу для наркобарона Густаво Фринга.
Он верен, морально противоречив и искренне заботлив, и он ездит на классическом Chrysler Fifth Avenue 1988 года выпуска. Названный в честь нью-йоркской улицы, он был люмпеном, пожирающим бензин, созданным для комфорта, а не скорости, и, возможно, когда-то был приличным драндулетом… но не больше. Теперь это просто автомобиль Майка, который сохранился вплоть до «Во все тяжкие».
AMC Javelin AMX 73 года Начо Варги
Один из незамеченных антигероев в сериале «Лучше звоните Солу» , Игнасио «Начо» Варга — умный и амбициозный наркобарон среднего звена с обреченными устремлениями. Он работает на Туко Саламанка, и хотя ему нравится торговать наркотиками, он не сомневается в том, насколько шатко его положение. Тем не менее, это не значит, что у него нет горячих девушек, классной квартиры и приятной машины.
AMC Javelin Начо — маслкар 70-х годов, ответ American Motors на популярную тенденцию «пони-каров», которая включала Ford Mustang, Chevy Camaro и Plymouth Barracuda. Вишнёво-красная версия Начо прекрасна!
Jaguar XJ8 Говарда Хэмлина
Говард Хэмлин из юридической фирмы Hamlin, Hamlin & McGill является заклятым врагом Джимми и Сола. Слишком прилизанный, слишком стильный, с крокодиловой улыбкой адвокат, он — все, чем Сол Гудман не является… и не хотел бы быть. Вступив в сговор с Чарльзом МакГиллом (братом Джимми), чтобы разрушить зарождающуюся юридическую карьеру Джимми, Ховард наслаждается властью, которую дает ему его положение, но болезненно осознает, что ему не хватает ума.
И, конечно же, он водит типично британскую роскошную машину. Jaguar XJ8 гладкий и дерзкий, и в телешоу его почти всегда предпочитали мошенники. Поэтому неудивительно, что, когда Джимми хотел метафорически ткнуть Говарда в глаз, он решил выместить свое разочарование на Jaguar. Купив три шара для боулинга в комиссионном магазине, Джимми наносит удар от имени маленького юриста против крупной корпоративной юридической фирмы, бросая их на гордость и радость Говарда.
Chevrolet Monte Carlo 1970 года Эдуардо «Лало» Саламанки
Джесси Пинкмана из «Во все тяжкие» можно было увидеть за рулем «Монте-Карло» 1982 года выпуска, но до этого мы видим Лало Саламанку в гораздо более крутой и модной версии 1970. Будучи хладнокровным членом картеля Хуареса, усатый племянник большого босса Дона Гектора — человек, предположительно посланный, чтобы исправить ситуацию, когда Густаво Фринг придумывает идеи выше своего положения.
А Лало занимается своими делами на Монте-Карло первого поколения. Мускульный автомобиль V8 с претензией на роскошь, это был автомобиль, который на момент выпуска превзошел Ford Thunderbird по продажам в три раза. Крайне крутая, в высшей степени заниженная и абсолютно чёткая — как и её владелец!
Volvo V70 1998 года Гуса Фринга
Холодный, расчетливый и безжалостный Густаво Фринг (Джанкарло Эспозито) имеет большие планы, когда дело касается куриных магазинов, и еще большие планы в сфере торговли наркотиками. Он хочет получить больший кусок пирога с метамфетамином и готов сделать все возможное, чтобы обойти Саламанок. Но когда дело доходит до транспорта, он прежде всего верит в безопасность. Чтобы никто не подозревал о его истинных способностях преступника, Фринг подаёт себя как гордого менеджера небольшой сети жареных цыплят Los Pollos Hermanos.
Когда зятю Уолтера Уайта Хэнку Шредеру намекнули, что Фринг стоит за наркоэпидемией в Нью-Мексико в «Во все тяжкие» он отвергает эту идею фразой: «Парень водит десятилетний Volvo! Это великолепно!" Неудивительно, что V70 был выбран в качестве служебного автомобиля Фринга.
Chevrolet Impala Гектора 1960 года выпуска
Impala Гектора Саламанки — это классическая машина старой школы. Гектор не стильный. Он упрям и груб. Загорело-медный цвет его Импалы вызывает ностальгию и теплоту, напоминая о более простом времени. В Гекторе нет ничего теплого или ностальгического, но при этом машина идеально ему подходит. Импала производит впечатление величия, дополняя грандиозное представление Гектора о себе.
Pontiac LeMans 1970 года Туко Саламанки
Туко Саламанка — дистрибьютор картеля и наркобарон. Туко - племянник Гектора. Известен своим психотическим и непредсказуемым характером, склонным к вспышкам агрессии, которые часто усиливаются из-за употребления наркотиков.
Майк садится в машину и въезжает на небольшую стоянку у кафе, он намеренно царапает Pontiac LeMans Туко.
Майк садится в машину и въезжает на небольшую стоянку у кафе, он намеренно царапает Pontiac LeMans Туко.
Oldsmobile 442 Артуро 1969 года выпуска
Артуро яркий, хвастливый и жадный. Он плохо кончает, как и его машина: продырявлена и сожжена на обочине пустынной дороги.
Бонус: Hummer H2 Дэниела Вормолда, работающего в фармацевтической компании
Машины в «Лучше звоните Солу» добавляют глубины персонажам и атмосферности всему шоу. Есть что-то захватывающее в зрелище маслкаров картеля, несущихся по пустынным шоссе по всему Нью-Мексико. Они идеально подчеркивают мрачную, жестокую среду, которая их окружает.
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