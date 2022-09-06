Любитель халявы: водитель «Паджеро» проехал через пункт оплаты за чужой счёт

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Авария дня. ДТП с участием двух «Камри» на трассе в Башкирии

Водитель «Киа» подбил самокатчика в Санкт-Петербурге

В Испании женщина за рулём Porsche Taycan подхватила и впечатала Macan в кирпичную стену

Король дороги: в Узбекистане водитель Range Rover «наказывал» всех на своём пути, кто не уступал...

Авария дня. Под Оренбургом в ДТП погиб водитель кроссовера Mitsubishi