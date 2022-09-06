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Любитель халявы: водитель «Паджеро» проехал через пункт оплаты за чужой счёт

Любитель халявы: водитель «Паджеро» проехал через пункт оплаты за чужой счёт

Автор:
06 сентября 2022 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   наглец   платная дорога   пункт оплаты   
1108
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В Петербурге на одном из пунктов оплаты автомобилистка неудачно оплатила проезд наглому водителю Mitsubishi Pajero, а сама проехать не успел.

Источник:

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Метки: авто   видео   наглец   платная дорога   пункт оплаты   
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33  комментария
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6k
workmen77 Час назад
Зато надпись на стекле прилепил: "Спасибо деду за победу!"
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−109
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
шустрый глиномес...
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1k
K_II_T 5 минут назад
Спасибо деду за победу
Спасибо девке за оплату
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7k
Роман 5 минут назад
Может он подумал, что это жд переезд ))
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−31
Thomsen 5 минут назад

Вообще, для полноты картины, этот благодарный внучок должен быть на уазе-патриот.
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9k
antonium 6 минут назад
Страна должна знать героев!
ГЗ = У738ТС98
ВИН = JMBLYV98W8J505312
СТС = 78ТВ 008153
Страховка = ХХХ 0220957563
Владелец = Разманов Владимир Валерьевич 13.09.1974
Есть информация (не проверенная) что работает в АО «Ленгипротранс»
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313
Сергей Добров 6 минут назад
Просто водила на гей парад опаздывал
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11k
.Атеист. 8 минут назад
по истине pajero ...на испанском если))
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9k
antonium 9 минут назад
Зато ура-патриотизм на стекло наклеел. Уверен, деду было бы стыдно за такое поведение внучка.
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1k
Леший 10 минут назад
в большой семье клювом не щёлкают
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6k
tamin 16 минут назад
Питер-культурная столица!
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10k
Hunson Abadeer 20 минут назад
не ездил в Питере. Но если взять МСК и трассу М-11 то смысла такого проезда, на съезде с платки с тебя все равно потребуют, но при въезде ты ничего не оплачиваешь, тебе выдается просто квиток
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11k
кот базилий 22 минуты назад
Чем дороже машина тем паскудней и жадней водитель
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2k
smokes 22 минуты назад
Вот же Редиска..
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717
kan35 23 минуты назад
это за гранью добра и зла
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2k
ProstoBoBka 24 минуты назад
Просто обычный ПИД...С на паджеро!
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8k
Mauritanien Полчаса назад
Странно, в Питере на ЗСД очень узкие проезды.
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33k
Нанук Паналык 48 минут назад
Видно же что чувак патриот!А патриотам везде у нас дорога открыта!
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67
Мирлан Дононбаев dima423 Полчаса назад
Если человек патриот то это обусловленно его жизненной позицией. Не нужно смешивать разное: где патриотизм, а где служение народу и обществу. Государственные интересы должны проявляться в поведении патриота но не не всякое либеральное начинание нужно увязывать и смешивать с таким подходом.
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4k
SandMANn 49 минут назад
Хитрожоп подлежит экзекуции
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4k
Babangdida 54 минуты назад
Подавать в суд! Там возмещение мизерное, но авось его приговорят заплатить судебные разходы и разходы истца на адвоката. Да ещё и запись на карточке всплывёт когда пойдёт подавать на травмат или на должность гдето в органах.
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9k
Игорь 57 минут назад
интересный метод :)
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