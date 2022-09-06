Любитель халявы: водитель «Паджеро» проехал через пункт оплаты за чужой счёт

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В Петербурге на одном из пунктов оплаты автомобилистка неудачно оплатила проезд наглому водителю Mitsubishi Pajero, а сама проехать не успел.
Ольга пишет: "2 сентября около 17:00 вот этот товарищ проехал за мой счёт по ЗСД, пристроившись сбоку в момент оплаты."
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АНТИФИШКИ
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Метки: авто видео наглец платная дорога пункт оплаты
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Спасибо девке за оплату
Вообще, для полноты картины, этот благодарный внучок должен быть на уазе-патриот.
ГЗ = У738ТС98
ВИН = JMBLYV98W8J505312
СТС = 78ТВ 008153
Страховка = ХХХ 0220957563
Владелец = Разманов Владимир Валерьевич 13.09.1974
Есть информация (не проверенная) что работает в АО «Ленгипротранс»
У них словарный запас;
Хохлы,леберасты,абырвалг,путен...Фсё!