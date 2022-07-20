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Adria Supersonic: самый крутой автодом на базе Sprinter, который мы когда-либо видели

Adria Supersonic: самый крутой автодом на базе Sprinter, который мы когда-либо видели

Автор:
20 июля 2022 11:25
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes benz sprinter   авто   автодом   автомир   дом на колесах   спринтер   
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Adria, производитель автодомов, кемперов и караванов из Словении, недавно представила свой флагманский продукт — Adria Supersonic. Дом на колесах основан на Mercedes-Benz Sprinter с совершенно новым кузовом и просторным салоном, вдохновленным дизайном яхты.

Источник:

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Метки: Mercedes   mercedes benz sprinter   авто   автодом   автомир   дом на колесах   спринтер   
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Евгений 2 часа назад
Такая красота, уж точно не для России...
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alex9845 16 минут назад
Инновация! И ни одной солнечной панели.Над плитой так и не додумались придумать короб вытяжку,при готовке весь фургон прованивает то чем готовите.И мусорное ведро на входной двери.Я как бывший владелец автодома не очень понимаю какие здесь инновации.Стандартный,обычный автодом.
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994
Шурман 39 минут назад
Ну и смысл платить больше , хотите на спор я возьму что то подобное на базе форда или фиата за 8-9 штукарей и места на 4рых а не как здесь на 2их . Будет все и душ и био туалет и тд . Я вот рыбацкую посудину ищу до 7ми штук потому что свою слил за 20 , да есть спальные места на их но с туалетом проблема , ладно можно на корме огородить и поставить био и всем говорить не смотри , навионика и сонары и фаундеры у меня в коробках , так что как девушки говорят я в Активном Поиске :)
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613
Бухтей 45 минут назад
Вообще не понимаю этого варианта. Автодом может быть
1) либо ультрабюджетным для раздолбайско-туристического образа жизни: кемпер на базе уазбуханки, всё самодельное внутри, чудо-печка от гаражного кудесника, гамачок и ударостойкий холодильник для пЫва
2) либо вызывающе роскошным как королевскй номер в отеле, сухопутная яхта, на которой арабский принц катается в пустыню, чтобы на львов охотиться
А этот вариант ни богу свечка ни черту кочерга. Уже очень дорого, но всё еще хуже обычной гостиницы по удобству и безопасности.
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8k
djinn 51 минуту назад
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