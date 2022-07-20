Adria Supersonic: самый крутой автодом на базе Sprinter, который мы когда-либо видели

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Adria, производитель автодомов, кемперов и караванов из Словении, недавно представила свой флагманский продукт — Adria Supersonic. Дом на колесах основан на Mercedes-Benz Sprinter с совершенно новым кузовом и просторным салоном, вдохновленным дизайном яхты.
От донорской машины данная модификация отличается полностью новым кузовом, для которого характерно обилие простых, но при этом достаточно изящных линий.
Спереди внимание к себя обращает огромное лобовое стекло с большими «автобусными» зеркалами. Плюс нельзя не отметить серебристую решетку радиатора, визуально совмещенную со светодиодными фарами Hella Bi-LED.
В свою очередь монументальная корма Adria Supersonic примечательна аккуратными диодными фарами и небольшим диффузором. В целом, дизайн машины выдержан в стиле младшей модели — Adria Supersonic, которая базируется на куда более скромном Fiat Ducato.
Разработанный в Словении кемпер доступен в нескольких вариантах исполнения. Базовый 780 SL достигает в длину 7,8 метров и весит 4,5 тонны. В его салоне есть спальные места для четырех взрослых человек: двухместная кровать сразу над водительской кабиной и пара одиночных в задней части салона.
У такого кемпера имеются кухня со столешницей, раковиной и холодильником на 144 литров, а также обеденная зона с двумя L-образными диванами и стоячий душ.
Версия 780 DC имеет такие же габариты и вес, да и оснащение у нее схоже, но в задней части салона у нее организована уже отдельная спальня с двухместной кроватью, а сразу за водительским сиденьем находятся два диванчика.
Есть еще трехосные 890 LL и 890 LC, которые достигают в длину 8,9 метров и весят в районе 5,5 тонн. Они просторнее базовых вариантов и имеют расширенное оснащение. Друг от друга они опять таки отличаются конфигурацией спальных мест.
Заметим, что все эти версии кемпера имеют переднюю панель от донорского Мерседес Спринтер, включая мультимедийную систему MBUX. А вот водительское и пассажирское кресла здесь новые и сделаны поворотными.
Разработчики предусмотрели множество скрытых ниш и ящичков для хранения вещей. Из прочего оснащения стоит отметить 150-литровый бак для чистой воды, амбиентную подсветку и камеру заднего вида. Управлять рядом функций кемпера можно дистанционно (посредством смартфона).
Ну а в движение словенский кемпер приводит 2,0-литровый дизель от Mercedes на 170 сил, который работает в связке с девятискоростным автоматом 9G-Tronic, передающим тягу на заднюю ось.
В зависимости от конкретного исполнения цены на Adria Supersonic варьируются в диапазоне от 139 900 до 159 500 евро. Плюс в компании предлагают для модели широкий перечень опций.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1) либо ультрабюджетным для раздолбайско-туристического образа жизни: кемпер на базе уазбуханки, всё самодельное внутри, чудо-печка от гаражного кудесника, гамачок и ударостойкий холодильник для пЫва
2) либо вызывающе роскошным как королевскй номер в отеле, сухопутная яхта, на которой арабский принц катается в пустыню, чтобы на львов охотиться
А этот вариант ни богу свечка ни черту кочерга. Уже очень дорого, но всё еще хуже обычной гостиницы по удобству и безопасности.