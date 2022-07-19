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«Ты кто? Чучело!»: две дамы попались пьяными на каршеринге и устроили дебош

«Ты кто? Чучело!»: две дамы попались пьяными на каршеринге и устроили дебош

Автор:
19 июля 2022 14:03
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   задержание   каршеринг   пьяная женщина   пьяный за рулем   скандал   
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Ранним утром в Петербурге две пьяные дамы решили поехать домой после вечеринки на арендованном автомобиле. До дома доехать им не удалось, вскоре их остановили сотрудники ДПС.

Источник:

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Метки: авто   видео   гибдд   задержание   каршеринг   пьяная женщина   пьяный за рулем   скандал   
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35  комментариев
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6k
Shade116 2 часа назад
Марамойки!
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11k
Karelian Полчаса назад
Бабы - дуры. Зачем кричать "Зачем вы меня снимаете?", зачем им фоткать этого ахтивиста?Всего то надо было сказать, что она запрещает публиковать видео со своим изображением и снять это на видео.
Я баб не защищаю, я за ГИБДДшников. Но вот эти ловцы хайпа с камерами бесят.
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24k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
Им еще и дикий чек от каршеринга прилетит: за нарушение правил пользования, за эвакуация и за простой машины )))
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2k
Александр 37 минут назад
Наши полицейские самые вежливые.
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7k
Дети откопали осла 37 минут назад
Мыши потыканные ...
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1k
Довер Иванович 39 минут назад
А что такси не вызывалось? Нашли на жопу приключения.
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2k
Bobbus 47 минут назад
Не совсем понятно, почему пассажирку тоже решили продуть?
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227
Gigantes 51 минуту назад
Шмары - Мары
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2k
Bobbus 51 минуту назад
Такси на 500-700 рублей или 3 административки плюс штраф на 30000р
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15k
Alex 52 минуты назад
ДТП .....
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4k
EvgeniySAN 57 минут назад
Когда законы не работают и процветает кумовство, блат и связи, появляются вот такие вот мерзкие люди. Увы, это специфика нашей страны. На фоне нарастающего кризиса, такие инциденты лишь увеличиват недовольство среди честных обывателей.
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3k
Pravda Час назад
Первый раз вижу чтобы менты нормально (более менее) отработали задержание пьяных маромоек.
А то обычно стоят сиськи мнут, их бабы фигачат, а они ни законов не знают ни силу применить не умеют.....
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1k
Алексей Гулевич Час назад
так можно снимать было? ... или кто это всё-таки?
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2k
Pill Час назад
Оборзевшие мрази.
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Био-мусор какой то.
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Кашелки ))
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532
Александр 2 часа назад
А мне жаль тех мужиков , которые е.б.у.т. таких дур .
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
А оператор другие слова знает, кроме как с какой целью интересуетесь? Ауешник что ли? Если сотрудник полиции, представься. Если мамкин режиссер, то человека можно снимать только с его согласия.
Пьяная баба? Да флаг ей в руки и лишение с штрафом.
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2k
pinbalist 2 часа назад
Засунуть их в одну машину с 24-хлетним дауном на мазде и под Белаз.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Че с этими обезьянами церемонятся? Шокером вдарили и на 15 суток. Карш на штрафстоянку и эти куропатки озябшие, за это еще заплатят по тройному тарифу
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