«Ты кто? Чучело!»: две дамы попались пьяными на каршеринге и устроили дебош

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Ранним утром в Петербурге две пьяные дамы решили поехать домой после вечеринки на арендованном автомобиле. До дома доехать им не удалось, вскоре их остановили сотрудники ДПС.
Машину остановили на Шуваловском проспекте около 7 утра 17 июля. 30-летняя женщина, управлявшая арендованным автомобилем, убеждала инспекторов, что трезва, а затем решила сбежать, чтобы не подписывать протокол.
На женщин составлены три административных протокола — за отказ от освидетельствования, управление авто без наличия при себе документов и мелкое хулиганство.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я баб не защищаю, я за ГИБДДшников. Но вот эти ловцы хайпа с камерами бесят.
А то обычно стоят сиськи мнут, их бабы фигачат, а они ни законов не знают ни силу применить не умеют.....
Пьяная баба? Да флаг ей в руки и лишение с штрафом.
Нельзя снимать на закрытых мероприятиях (если это оговорено организатором), в судах, тюрьмах, спец-объектах и т.п. Полицейских снимать можно. Исключения могут быть - если например проводится спецоперация. Также запрещена скрытая съёмка.
Другое дело как потом будет использоваться полученный контент.
Если с целью извлечения прибыли или компрометации, то это может быть подсудно, но в любом случае решает суд.
Просто же съёмка в данном случае не запрещена. Место явно общественное.