Ford Bronco 1979 года был восстановлен в классическом стиле и получил мощный двигатель V8

При стартовой цене в 69 995 долларов новый Ford Bronco 2022 года, безусловно, не из дешевых. Тем не менее, по сравнению с этим сильно модифицированным Bronco 1979 года, который выставлен на продажу, новую модель можно считать выгодной покупкой.

0 Источник: Мастерская Firehouse Vintage Vehicles из американского штата Северная Каролина выставила на продажу рестомод Ford Bronco 1979 года. После вмешательства специалистов ателье внедорожник проехал всего 72 километра. У него под капотом — пятилитровый восьмицилиндровый мотор Coyote от «Мустанга», обновлены подвеска и тормоза. Сейчас на торгах Bring a Trailer последняя предложенная за автомобиль ставка равна 120 тысячам долларов.

0 Источник: Этот рестомод Bronco окрашен в черный Raven Black, который контрастирует с градиентной пленкой на боковинах и дверце багажника. Внедорожник оснащен съемным жестким верхом, хромированными бамперами и 17-дюймовыми коваными колёсами, обутыми в покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A K02.

0 Источник: Под капотом — пятилитровый Coyote V8 от «Мустанга» с холодным впуском JLT Performance, новым выпускным коллектором, алюминиевым радиатором и компонентами Vintage Air. В трансмиссии используется шестидиапазонный автомат и раздаточная коробка. Привод — подключаемый полный. Также на внедорожнике усилены тормоза и заменены отдельные элементы подвески.

0 Источник: В салоне — обивка сидений, дверей и передней панели из красной кожи. Внедорожник оборудован климатической установкой Fat Fender Garage и аудиосистемой Kicker.

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При стартовой цене в 69 995 долларов новый Ford Bronco 2022 года, безусловно, не из дешевых. Тем не менее, по сравнению с этим сильно модифицированным Bronco 1979 года, который выставлен на продажу, новую модель можно считать выгодной покупкой. 2022-03-24T14:31:09+03:00

При стартовой цене в 69 995 долларов новый Ford Bronco 2022 года, безусловно, не из дешевых. Тем не менее, по сравнению с этим сильно модифицированным Bronco 1979 года, который выставлен на продажу, новую модель можно считать выгодной покупкой. 2022-03-24T14:31:09+03:00

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