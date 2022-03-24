Ford Bronco 1979 года был восстановлен в классическом стиле и получил мощный двигатель V8

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При стартовой цене в 69 995 долларов новый Ford Bronco 2022 года, безусловно, не из дешевых. Тем не менее, по сравнению с этим сильно модифицированным Bronco 1979 года, который выставлен на продажу, новую модель можно считать выгодной покупкой.
Мастерская Firehouse Vintage Vehicles из американского штата Северная Каролина выставила на продажу рестомод Ford Bronco 1979 года. После вмешательства специалистов ателье внедорожник проехал всего 72 километра. У него под капотом — пятилитровый восьмицилиндровый мотор Coyote от «Мустанга», обновлены подвеска и тормоза. Сейчас на торгах Bring a Trailer последняя предложенная за автомобиль ставка равна 120 тысячам долларов.
Этот рестомод Bronco окрашен в черный Raven Black, который контрастирует с градиентной пленкой на боковинах и дверце багажника. Внедорожник оснащен съемным жестким верхом, хромированными бамперами и 17-дюймовыми коваными колёсами, обутыми в покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A K02.
Под капотом — пятилитровый Coyote V8 от «Мустанга» с холодным впуском JLT Performance, новым выпускным коллектором, алюминиевым радиатором и компонентами Vintage Air. В трансмиссии используется шестидиапазонный автомат и раздаточная коробка. Привод — подключаемый полный. Также на внедорожнике усилены тормоза и заменены отдельные элементы подвески.
В салоне — обивка сидений, дверей и передней панели из красной кожи. Внедорожник оборудован климатической установкой Fat Fender Garage и аудиосистемой Kicker.
Источник:
АНТИФИШКИ
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