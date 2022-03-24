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Ford Bronco 1979 года был восстановлен в классическом стиле и получил мощный двигатель V8

Ford Bronco 1979 года был восстановлен в классическом стиле и получил мощный двигатель V8 (22 фото + 2 видео)

Автор:
24 марта 2022 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Bronco   Ford   Ford Bronco   авто   автомир   автомобили   внедорожник   рестомод   
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При стартовой цене в 69 995 долларов новый Ford Bronco 2022 года, безусловно, не из дешевых. Тем не менее, по сравнению с этим сильно модифицированным Bronco 1979 года, который выставлен на продажу, новую модель можно считать выгодной покупкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Bronco   Ford   Ford Bronco   авто   автомир   автомобили   внедорожник   рестомод   
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