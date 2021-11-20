Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников движения.
Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".
Момент аварии
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В салоне BMW находилось четыре человека. Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно, а находившийся справа от него пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу, но спасти мужчину медики не смогли. Остальных зажало на заднем сидении. О тяжести полученных ими ранений пока не сообщается.
На Instagram-аккаунт Саида Губденского подписано более полумиллиона человек. В своих постах блогер рассказывает про автомобили и частенько выкладывает ролики с "тест-драйвами", на которых грубо нарушает ПДД.
К слову, BMW M4 Competition блогер купил буквально неделю назад.
Одно из последних видео в "Инстаграме" Саида
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Погибшим пассажиром оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов
Известный блогер Илья Варламов написал об этом в своем инстаграме:
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Чаще бы таких новостей.
Хорошо, что этот долбо.....б никого другого не угробил кроме такого же, скорее всего, долбо.......ба.
Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами...
В.С.Высоцкий