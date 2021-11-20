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Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве (8 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2021 17:06
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Москва   авария   блогер   видео   кутузовский проспект   
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К счастью, отправившийся к праотцам лихач, не забрал с собой невинных участников движения.

Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".



Момент аварии

В салоне BMW находилось четыре человека. Сидевший за рулём блогер погиб мгновенно, а находившийся справа от него пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло. С тяжелейшими травмами его доставили в больницу, но спасти мужчину медики не смогли. Остальных зажало на заднем сидении. О тяжести полученных ими ранений пока не сообщается.

На Instagram-аккаунт Саида Губденского подписано более полумиллиона человек. В своих постах блогер рассказывает про автомобили и частенько выкладывает ролики с "тест-драйвами", на которых грубо нарушает ПДД.

К слову, BMW M4 Competition блогер купил буквально неделю назад.

Известный блогер Илья Варламов написал об этом в своем инстаграме:


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Метки: BMW   Москва   авария   блогер   видео   кутузовский проспект   
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185  комментариев
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326
Александр 3 часа назад
Очень хорошая новость, одной обезьяны В Москве меньше.
Чаще бы таких новостей.
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131
Kirill Samuilov 2 минуты назад
Помимо того что утырок он из тех кто вытягивал деньги из людей своим "трейдингом" и прочей ху*той, ни разу не жалко.
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13k
banzai7 4 минуты назад
Почему-то Ивановы не гоняют по дорогам Махачкалы.
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23k
Очевидное-Невероятное 7 минут назад
Простой вопросик, а почему там посреди дороги отбойник бетонный до сих пор не поставили?
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108k
Барон Мюнхгаузен. 8 минут назад
Ссссссука, из-за таких вот любителей "поиграть в "шашки", люди гибнут.
Хорошо, что этот долбо.....б никого другого не угробил кроме такого же, скорее всего, долбо.......ба.
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367
pinbalist 11 минут назад
Отлично, чудесно, замечательно.
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1
Дмитрий Миленькин 15 минут назад
К счастью, люди не пострадали.
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2k
OLD JOKER 18 минут назад
Фух, ну наконец-то!
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1k
muhomor 21 минуту назад
саиды махмуды
тудав им и дорога-на 2 обезьяны стало сменьше
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803
-ШУТ- 22 минуты назад
....Мы успели в гости к богу не бывает опозданий
Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами...
В.С.Высоцкий
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19k
Anna 22 минуты назад
а тут тоже нельзя упоминать национальность, а то я что-то запуталась?
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
туда и дорога . говно вонючее сдохло , не жалко.
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27k
Jackson-Motor Полчаса назад
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5k
x3matic Полчаса назад
Ибо нех отключать систему стабилизации.Одним блохером меньше.
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367
pinbalist x3matic 12 минут назад
Не, пусть отключают. Пусть самовыпиливаются. Главное чтобы людей с собой не забирали.
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663
liveevil Полчаса назад
Охеренно, когда подобные пафосные блогеры самовыпиливаются, не заберая с собой невинных людей.
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8k
БарНалей Полчаса назад
Кутузовский вообще закрыть надо. Вернее переделать. 6 полос в одну сторону, плюс полоса для блатных. Хреначат все за сотку. Разделительного ограждения нет. Лобовое столкновение 100% смерть Раньше мкад считался кольцом смерти, сейчас кутузовский.
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3k
A 36 минут назад
Ай красауэц! Не только самоликвидировался но и друга-обезьянку захватил
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8k
trak 40 минут назад
По мне так хорошая новость , чуркоблохеры сами ликвидировались и самое главное нормальные люди не пострадали .
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7k
Garpia121 41 минуту назад
Как интересно теперь их называют, блогер. Хорошо хоть люди не пострадали.
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12k
info-kozirev 41 минуту назад
Сдохла пара обезьян,хорошая новость.
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1k
Макс Юпитер 42 минуты назад
Полюбому короновирус
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