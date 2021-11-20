Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Днем в центре Москвы автоблогер Саид Губденский за рулём BMW M4 Competition устроил массовую аварию, которая стала для него и его товарища последней. Как рассказали в ДПС, любитель полихачить решил поиграть в "шашки", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом" и "Вольво".







Момент аварии