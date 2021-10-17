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Увеличивается ли расход топлива от частого перезапуска двигателя?

Увеличивается ли расход топлива от частого перезапуска двигателя? (2 фото)

Автор:
17 октября 2021 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: С миру по нитке   Экономия бензина   авто   мото   
713
2

Вы выключаете двигатель на светофорах? Или ваша машина постоянно работает на холостом ходу? Думаете, что на холостом ходу ваш автомобиль работает в экономном режиме? Раньше считалось, что держать автомобиль на холостом ходу, вместо того чтобы постоянно перезапускать двигатель, позволяет экономить топливо.

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Метки: С миру по нитке   Экономия бензина   авто   мото   
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27  комментариев
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2k
boom 3 часа назад
Вопрос: увеличивается ли расход топлива?
Ответ: ухудшается состояние аккумулятора
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1k
-(0)_(0)- Полчаса назад
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19k
Will2006 Полчаса назад
Если двигатель уже прогрет, то лишний пуск ему не повредит. Нагрузки на стартер и АКБ так же минимальны по этой же причине (масло горячее, ток прокрутки для запуска минимален)
Конечно, на пару десятков секунд глушить смысла нет, но перед ж/д переездом или когда светофор красный более минуты, то почему бы и нет?
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22k
Юрьевич 39 минут назад
Наверное всё зависит от того как долго автомобиль работает на холостом ходу.
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32k
Mamin Sibiriak 43 минуты назад
Экономия топлива - это хорошо, но не учитываются повышенные нагрузки на двигатель во время пуска, ведущие к его ускоренному износу.
По аналогии с лампой накаливания: если включить её и больше не отключать - лампа прослужит год-два, а то и больше. Если постоянно клацать выключателем - не проработает и месяца.
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9k
Vacony Час назад
лучшее это пешие прогулки
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31k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А что, существуют люди, которые на светофорах глушат двигатели?
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
мне кажется, что борьба за экологию, приносит вреда ещё больше.
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48
dacent 2 часа назад
Лучше, когда вырубает часть форсунок.
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107
Дед Сан 2 часа назад
На светофорах двигатель не глушу. А вот на ж/д переездах отключаю все потребители энергии и глушу двигатель. Стоять на переездах приходится минут 5, а то и 10, если сразу же следует поезд в другую сторону.
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1k
Sam 3 часа назад
Как судовой моторист скажу, что один запуск двигателя равен ВОСЬМИ часам его работы по износу, кроме того,выхлоп в начале работы двигателя (с непрогретыми катализаторами) очень далёк от всяких экологических норм. На ютюбе были ролики, где водитель задался такой же целью - выяснить, сколько же он сэкономит с работающей системой "старт-стоп", всё было очень прискорбно...
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1k
Сергей Сергеев 3 часа назад
От частых перезапусков, может быть, расход топлива и снижается. Но износ двигателя увеличивается.
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175
Шурман 3 часа назад
Честно особо этого не заметил , она у меня на каждом светофоре тормозит двигатель , когда стоишь в пробках отключаешь эту хрень нафиг , мало того что пробки раздражают так еще и машина бесит .
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