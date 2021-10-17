Увеличивается ли расход топлива от частого перезапуска двигателя?

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Вы выключаете двигатель на светофорах? Или ваша машина постоянно работает на холостом ходу? Думаете, что на холостом ходу ваш автомобиль работает в экономном режиме? Раньше считалось, что держать автомобиль на холостом ходу, вместо того чтобы постоянно перезапускать двигатель, позволяет экономить топливо.
И что самое интересное, сначала это убеждение было правдой и подтверждалось многочисленными испытаниями. Раньше все автомобили для подачи топлива в двигатель оснащались карбюраторами. Они смешивали топливо и кислород для приготовления топливно-воздушной смеси, которая попадая в камеру сгорания силового агрегата, воспламенялась свечами зажигания. Из-за особенностей работы карбюратора при каждом запуске двигателя расходуется больше топлива, чем при работе на холостом ходу. Следовательно, в те времена, когда большинство автомобилей на дорогах были карбюраторными, считалось что наиболее экономичней не выключать автомобиль при остановках. Но многие думают, что и сегодня в современных автомобилях предпочтительнее держать авто на холостом ходу, чем постоянно глушить мотор при длительных остановках. В итоге в мире автолюбителей образовался целый миф на этот счет.
Однако технологии в автопромышленности существенно изменились и карбюраторы на автомобилях больше не используются. Еще, начиная с 1980-х годов, автопроизводители начали постепенно отказываться от карбюраторных систем подачи топлива в пользу электронного впрыска (с помощью инжектора). Эта инжекторная система также смешивает воздух и топливо, но подает его в двигатель в более контролируемом объеме по сравнению с карбюратором, благодаря электронной системе впрыска. В итоге в инжекторных автомобилях при запуске двигателя теперь используется мало топлива, что делает современные автомобили более экономными. Это означает, что на холостом ходу современные автомобили потребляют значительно больше топлива, чем при частых запусках двигателя. Именно поэтому мы видим, что становится все больше автомобилей оснащенных системой экономии топлива по технологии старт-стоп, когда при длительных остановках автомобиль автоматически выключает двигатель, а при старте с места снова запускает его. Вот у моего товарища Honda Civic Hybrid и двигатель отключается при остановке на светофоре или в пробках. При этом все оборудование, включая кондиционер, работает. Потом нажимаешь на газ и двигатель автоматически включается. Для этого конечно там используется не штатный аккумулятор, а дополнительный. Правда проблема таких гибридов (автомобиль 2002 года вроде) в том, что аккумуляторы периодически менять нужно т.к. через некоторое время теряют емкость. А это 15-20 тыс. рублей. Если это не гибрид, а обычный автомобиль, то частый перезапуск конечно тоже влияет на ресурс стартера и основного аккумулятора. В недавнем исследовании, которое прошло в США выяснилось, что если перезапускать двигатель каждые 3-5 км, то подобные циклы ухудшат состояние аккумулятора. Напротив, если лишь периодически отключать мотор при остановках (например, через каждые 9-10 км), то это наоборот продлит срок службы батареи, так как уровень заряда батареи будет поддерживаться на более высоком уровне.
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Метки: С миру по нитке Экономия бензина авто мото
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Ответ: ухудшается состояние аккумулятора
Логика!
Конечно, на пару десятков секунд глушить смысла нет, но перед ж/д переездом или когда светофор красный более минуты, то почему бы и нет?
По аналогии с лампой накаливания: если включить её и больше не отключать - лампа прослужит год-два, а то и больше. Если постоянно клацать выключателем - не проработает и месяца.
Считаю, что это такой маркетинговый ход дабы решить совсем другую проблему.