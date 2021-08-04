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20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло сердце

20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло сердце (30 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомеханик   автомеханики   машины   подборка   приколы   смешно   фото   
8027
30
О машинах тоже нужно заботиться, и у них есть свои "врачи" - автомеханики. Иногда они сталкиваются на работе с таким пренебрежением машиной и такими странными вещами, что становится жутковато! На форуме Reddit даже есть специальное сообщество, собирающее такие курьезы и приколы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомеханик   автомеханики   машины   подборка   приколы   смешно   фото   
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6  комментариев
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5k
Енот Потаскун 2 часа назад
Самое ужасное, что эти безответственные уе&аны где-то ездят по дорогам и вполне могут оказаться в соседнем авто, а ты даже не догадывается в какой опасности находился рядом с ними.
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1k
jug 41 минуту назад
Яйца на машину вешают только полные дегенераты. Хорошо еще члены подобные не продаются.
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8k
Vacony 47 минут назад
радует что это все не у нас...
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966
Игорь Час назад
По поводу тараканов. Достаточно оставить авто на солнце, и все они сварятся. Уже при 40 градусах в салоне им будет не по себе, а при 50 и выше - останется только пропылесосить.
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28k
Aleks 2 часа назад
Когда где то слышал, что самое важное в автоспорте это охлаждение

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