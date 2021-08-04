20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло сердце

Автор:
04 августа 2021 08:30
О машинах тоже нужно заботиться, и у них есть свои "врачи" - автомеханики. Иногда они сталкиваются на работе с таким пренебрежением машиной и такими странными вещами, что становится жутковато! На форуме Reddit даже есть специальное сообщество
, собирающее такие курьезы и приколы.
"Нашли котенка, который застрял под приборной панелью. Знакомьтесь, теперь его зовут Дэш"
Всякое можно встретить в машинах
"Этот клиент заехал поменять масло, но кажется, он забыл об этом.."
"Пилот самолета приземлился с включенными тормозами"
"А у нас в мастерской - новый друг"
"Мы слышали о лошадиных силах. Но о мышиных не слышали"
Некоторые автомеханики настолько обожают свою работу..
Безвыходных ситуаций не бывает
"Меня спросили, почему это случилось, и можно ли как-то это починить"
"Наш главный супервайзер"
"Мы наблюдаем за уникальным процессом... рождением шины"
Мы достигли 80 уровня в инженерии
"Некоторые вообще не думают о безопасности"
"Автоледи сказала, что пыталась поменять лампочку в фаре несколько раз"
"Это тараканы. Машину пора сжигать!"
"Да кому нужно менять это масло?"
"Dodge Challenger 2020. Заднее колесо и переднее колесо"
"Очередные сюрпризы от клиентов"
"Кажется, здесь были белки"
"Клиент сказал, что у него немного антифриз потек.."
Когда очень торопился в мастерскую
"Он сказал, что не менял масло всего пару месяцев.."
С чем только не встречаются автомеханики
"Заглянул под машину, и увидел там сюрприз"
Кажется, не тот размерчик
"А это случайно сделал наш сторож, стоило мне отойти на минутку"
"Клиент сказал, что этим шинам еще ездить и ездить.."
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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