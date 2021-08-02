Для чего у некоторых автомобильных колес есть сразу два ниппеля?

Большинство людей привыкло к тому, что у любого автомобильного, мотоциклетного или велосипедного колеса есть всего один единственный золотник. Совершенно очевидно, что одного клапана с головой хватает для того, чтобы при необходимости спускать колесо или напротив, наполнять его воздухом. Однако, бывают колеса с двумя ниппелями. Такая конструкция отнюдь не является каким-то излишеством. В действительности это хитрое техническое решение, которое по ряду причин не нашло широкого применения.



Так, некоторое время назад ряд производителей покрышек активно продвигал идею двухкамерных колес. Предполагалось, что двойная камера повысит надежность автомобильного колеса, а также позволит продолжать движение даже тогда, когда «нижняя» внешняя камера оказалась пробита и потеряла воздух. Отдаленно данная конструкция напоминала надувной матрац с независимыми друг от друга отсеками. Отметились производством двухкамерных шин в первую очередь компании Goodyear и Bridgestone. Считалось, что такие шины найдут широкое применение на рынке внедорожников. Правда, с появлением и распространением бескамерных покрышек, все эти идеи отправились в утиль.