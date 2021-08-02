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Для чего у некоторых автомобильных колес есть сразу два ниппеля?

Для чего у некоторых автомобильных колес есть сразу два ниппеля? (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 18:51
Сообщество : Автомир
Метки: авто   колеса   технологии   
1502
3
Если большинству отечественных автомобилистов сообщить о том, что бывают колеса с двумя ниппелями, то они не столько удивятся, сколько зададутся главным вопросом: зачем такое «счастье» нужно в принципе?

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Метки: авто   колеса   технологии   
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32  комментария
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Андрей Ы. 2 часа назад
Это для лохов. Для реальных пацанов - 4 ниппеля.
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8k
Vacony 5 минут назад
а как давление в разных шинах балансировать ?
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11k
ss 51 минуту назад
Это два ложных соска. Настоящий сосок на внутренней стороне колеса!
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2k
Bart_S 2 часа назад
Какая чушь.. Два ниппеля, чтобы быстрее накачать.. ахахахаха. В автоспорте используется не воздух в шинах, а азот, поэтому и нужны два ниппеля: через один стравливают воздух, через другой закачивают азот.
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9k
Кыся 2 часа назад
В один с запахом клубники, а в другой - персика!
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748
Gayrat 2 часа назад
Зачем два нипеля в спорте для ускорения процесса закачки, если колеса все равно меняются целиком?
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
ну это же очевидно: что бы тиктокеры не скручивали
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