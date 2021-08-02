Для чего у некоторых автомобильных колес есть сразу два ниппеля?

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Если большинству отечественных автомобилистов сообщить о том, что бывают колеса с двумя ниппелями, то они не столько удивятся, сколько зададутся главным вопросом: зачем такое «счастье» нужно в принципе?
Выглядит как какое-то «баловство» и ненужное усложнение конструкции колеса.
Однако в действительности все не так просто.
Однако в действительности все не так просто.
Большинство людей привыкло к тому, что у любого автомобильного, мотоциклетного или велосипедного колеса есть всего один единственный золотник. Совершенно очевидно, что одного клапана с головой хватает для того, чтобы при необходимости спускать колесо или напротив, наполнять его воздухом. Однако, бывают колеса с двумя ниппелями. Такая конструкция отнюдь не является каким-то излишеством. В действительности это хитрое техническое решение, которое по ряду причин не нашло широкого применения.
Так, некоторое время назад ряд производителей покрышек активно продвигал идею двухкамерных колес. Предполагалось, что двойная камера повысит надежность автомобильного колеса, а также позволит продолжать движение даже тогда, когда «нижняя» внешняя камера оказалась пробита и потеряла воздух. Отдаленно данная конструкция напоминала надувной матрац с независимыми друг от друга отсеками. Отметились производством двухкамерных шин в первую очередь компании Goodyear и Bridgestone. Считалось, что такие шины найдут широкое применение на рынке внедорожников. Правда, с появлением и распространением бескамерных покрышек, все эти идеи отправились в утиль.
Так, некоторое время назад ряд производителей покрышек активно продвигал идею двухкамерных колес. Предполагалось, что двойная камера повысит надежность автомобильного колеса, а также позволит продолжать движение даже тогда, когда «нижняя» внешняя камера оказалась пробита и потеряла воздух. Отдаленно данная конструкция напоминала надувной матрац с независимыми друг от друга отсеками. Отметились производством двухкамерных шин в первую очередь компании Goodyear и Bridgestone. Считалось, что такие шины найдут широкое применение на рынке внедорожников. Правда, с появлением и распространением бескамерных покрышек, все эти идеи отправились в утиль.
Колеса с двумя ниппелями нашли широкое применение в автоспорте, в первую очередь в скоростных гонках. Причем в случае со спортом, полость для воздуха в колесе всего одна. Зато два ниппеля позволяют подключать сразу два насоса, ускоряя тем самым процесс накачки. Кроме того, пока один золотник используется для накачки, второй золотник можно использовать для проверки давления в покрышке. Такое технологическое решение иногда используют и тюнеры во вполне обычных «доработанных» автомобилях. Правда, в гражданском секторе автопрома, два золотника – это не более, чем «выпендреж».
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Метки: авто колеса технологии
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А накачка воздуха азотом - это популярный лохотрон, во-первых нет никакого азота, это обычный сжатый воздух, а во-вторых даже научно доказано, что по свойствам отдельно азот внутри шины ничем не отличается от обычного воздуха.
Все эти "я накачал и машина начала ехать лучше, лучше управляется и т.д." это лишь самообман.
https://dink.ru/tables/008c6d67f5679c08c6e6fe317a13f800.pdfhttps://dink.ru/tables/008c6d67f5679c08c6e6fe317a13f800.pdf