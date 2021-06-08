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Неудачный вираж: в Миассе лихач на кроссовере не вписался в поворот и снес опору ЛЭП

Неудачный вираж: в Миассе лихач на кроссовере не вписался в поворот и снес опору ЛЭП (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   скрылся с места дтп   
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Ранним утром 6 июня, на улице Готвальда неустановленный водитель автомобиля Toyota RAV4 снес бетонную опору, протащив ее на крыше несколько десятков метров. "Гонщик" смог самостоятельно выбраться из салона.

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Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   скрылся с места дтп   
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7  комментариев
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Иван 3 часа назад
Видимо даже протрезвел слегка)))
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Alex1982 40 минут назад
Управляй мечтой..... но только осторожно!
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Tamdima 2 часа назад
А вообще чувак сразу по адресу приехал! Там и кузовной ремонт есть, и автоэлектрик, все услуги, на эвакуатор не придётся тратиться!
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Tamdima 2 часа назад
Приятно посмотреть!
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Евгений Кондратьев 2 часа назад
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Hallo FreeSpace 3 часа назад
красиво ...
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Алексей 3 часа назад
Когда не отличаешь опору ЛЭП от провайдерской мачты)
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