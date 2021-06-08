549
1
1
Ранним утром 6 июня, на улице Готвальда неустановленный водитель автомобиля Toyota RAV4 снес бетонную опору, протащив ее на крыше несколько десятков метров. "Гонщик" смог самостоятельно выбраться из салона.
Немного посидев у разбитого автомобиля, водитель поспешил скрыться. Полицейские ведут поиск виновника ДТП.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП
- Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи
- Пьяный водитель на Hyundai попытался скрыться после ДТП, но не смог далеко уехать
- Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса
- Пожилой «гонщик» на Audi из Хорватии устроил массовое ДТП: пешеходы чудом не пострадали
22
Понравилось22
Новости партнёров