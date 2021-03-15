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Брачные игры двух быстрых водителей в Петербурге

Брачные игры двух быстрых водителей в Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   леворядник   учитель на дороге   
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На Центральном участке Западного скоростного диаметра водитель Audi на большой скорости вплотную мчится за хэтчбеком в крайнем левом ряду. В какой-то момент он решает пойти на опережение и намеренно подрезает оппонента.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   леворядник   учитель на дороге   
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15  комментариев
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35k
dima423 2 часа назад
ахахах)) рег говорит "епнутые"...а сам то не такой же?)
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5k
mr.Poher 12 минут назад
Летуны. Много их было, пока камер не поставили. Большинство смирилось, и ездит соблюдая скоростной режим +/- не мотаясь по полосам как говно в проруби, но есть индивидуумы, коим даже камеры нипочём. Было бы чем понтоваться...
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7k
Doctor_Lector Полчаса назад
Там слет гандонов? Эти два дебила-гонщика + автор.. За такое яйца отрывать надо, могли же нормальные люди пострадать..
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907
Леший Полчаса назад
сколько дебилам ни построй хороших дорог - всё равно убъються.....
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−7
EE Час назад
На ЗСД все могло и хуже закончится. А вообще часто замечаю если я где нибудь притаптываю что бы вылезти из медленного потока, обязательно кто то появляется типа тоже так могу. Я то знаю что у меня на Ауди мощности до дури и лапти широкие на колесах, да и опыта проф за рулем 23 года, иногда могу себе позволить, а вот такие барашки сзади начинают чудить.
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1k
sokol EE Час назад
Продай свою Ауди и мозгов себе прикупи, если за 23 года ничего до тебя не дошло.
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5k
mbr EE Полчаса назад
23 года за рулём? а чё ездить за это время не научился?
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3k
portroy EE 48 секунд назад
Ага, особенно в сезон quattro!!! Важно только не забывать, что в торможении все примерно также как и у какого-нибудь киа, или фокуса, или Господи прости - БМВ)))
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Групповуха альфа-самцов (рег - один из участников)
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3k
Андрина 2 часа назад
Рег из той-же банды.Просто еще никуда не врезался.
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8k
harlamov 2 часа назад
Там и чувак с регистратором недалеко от них ушел. Такой же идиот. В Питере так ездить это нормально? Просто выкидывать не понравившиеся тачки с дороги... Настоящий кармагедон.
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791
MaKa1503 harlamov Час назад
Конечно не нормально! Он должен был его расчленить и в пакетиках с этого же моста и выкинуть
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1k
Андрей MaKa1503 52 минуты назад
как смешно
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