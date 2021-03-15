Брачные игры двух быстрых водителей в Петербурге

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На Центральном участке Западного скоростного диаметра водитель Audi на большой скорости вплотную мчится за хэтчбеком в крайнем левом ряду. В какой-то момент он решает пойти на опережение и намеренно подрезает оппонента.
В результате хэтчбек улетел в барьерное ограждение, а "учитель" остановился только в нескольких сотнях метров.
Авторский пост
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