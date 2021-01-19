Неизвестные автомобили СССР, которые не пошли в серийное производство

1980-е годы стали переломными не только для страны, но и для советской автомобильной промышленности.
В это время были созданы проекты машин, способных стать конкурентными.
В обзоре представлены 10 самых интересных автомобилей СССР, о которых мало кто знает.
В это время были созданы проекты машин, способных стать конкурентными.
В обзоре представлены 10 самых интересных автомобилей СССР, о которых мало кто знает.
2.
НАМИ 0288 «Компакт»
«Компакт» - опытная машина, созданная в институте НАМИ и построенная в единственном экземпляре в 1988 году.
Автомобиль имел ряд технических решений, которые были в новинку в СССР.
На «Компакт» поставили бортовой компьютер, управляющий работой подвески. Двигатель от «Таврии» был модернизирован.
Он работал на бензине и на водороде.
Расход топлива – экономичные 5,4 литров на 100 километров.
Если бы «Компакт» попал в производство, то стал бы сильным конкурентом популярному Daewoo Matiz.
«Компакт» - опытная машина, созданная в институте НАМИ и построенная в единственном экземпляре в 1988 году.
Автомобиль имел ряд технических решений, которые были в новинку в СССР.
На «Компакт» поставили бортовой компьютер, управляющий работой подвески. Двигатель от «Таврии» был модернизирован.
Он работал на бензине и на водороде.
Расход топлива – экономичные 5,4 литров на 100 километров.
Если бы «Компакт» попал в производство, то стал бы сильным конкурентом популярному Daewoo Matiz.
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3.
НАМИ-ЛуАЗ «Прото»
В 1989 году машина имела все шансы стать серийной моделью.
Кроме традиционных требований к внедорожникам (проходимость и надежность), в «Прото» создали комфорт на уровне легкового автомобиля.
Кузов сделан в виде силового металлического каркаса, на который навешены легкие стеклопластиковые панели.
Двигатель от «Таврии» обеспечивал разгон автомобиля до 130 км/ч.
В целом, получился современный компактный внедорожник с большими возможностями по дальнейшей модернизации. Но эту разработку ленинградской лаборатории НАМИ «зарубили» в Москве, автомобиль в серию не пошел.
В 1989 году машина имела все шансы стать серийной моделью.
Кроме традиционных требований к внедорожникам (проходимость и надежность), в «Прото» создали комфорт на уровне легкового автомобиля.
Кузов сделан в виде силового металлического каркаса, на который навешены легкие стеклопластиковые панели.
Двигатель от «Таврии» обеспечивал разгон автомобиля до 130 км/ч.
В целом, получился современный компактный внедорожник с большими возможностями по дальнейшей модернизации. Но эту разработку ленинградской лаборатории НАМИ «зарубили» в Москве, автомобиль в серию не пошел.
4.
ЗИЛ-4102 разработали по указанию президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва взамен устаревшему ЗИЛ-41041.
В Англии купили новый Rolls-Royce Silver Spirit для изучения.
Также при проектировании машины опирались на американскую «школу» лимузиностроения и на конструкцию больших седанов Volvo 760.
В Англии купили новый Rolls-Royce Silver Spirit для изучения.
Также при проектировании машины опирались на американскую «школу» лимузиностроения и на конструкцию больших седанов Volvo 760.
5.
В 1988 году были изготовлены два экземпляра ЗИЛ-4102.
Внешний вид машины стал более «демократичным», чем прежний строгий стиль ЗИЛ-41041.
Новинка кардинально отличалась от своего предшественника.
Во-первых, машина была безрамная, с несущим кузовом.
Многие наружные панели сделаны из стеклопластика. Автомобиль получил V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 7,68 л мощностью 315 л.с.
Расход топлива по трассе составлял 18...21 литров на 100 километров.
Внешний вид машины стал более «демократичным», чем прежний строгий стиль ЗИЛ-41041.
Новинка кардинально отличалась от своего предшественника.
Во-первых, машина была безрамная, с несущим кузовом.
Многие наружные панели сделаны из стеклопластика. Автомобиль получил V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 7,68 л мощностью 315 л.с.
Расход топлива по трассе составлял 18...21 литров на 100 километров.
6.
Салон очень просторный, отделан белой кожей, «леопардовыми» коврами и деревом.
В богатую комплектацию президентского лимузина входят электрические стеклоподъемники, радиоприемник, акустическая система на 10 динамиков, проигрыватель на 10 компакт-дисков, бортовой компьютер и синтезатор речи. Несмотря на все новшества, ЗИЛ-4102 Горбачеву не понравился, и проект закрыли.
В богатую комплектацию президентского лимузина входят электрические стеклоподъемники, радиоприемник, акустическая система на 10 динамиков, проигрыватель на 10 компакт-дисков, бортовой компьютер и синтезатор речи. Несмотря на все новшества, ЗИЛ-4102 Горбачеву не понравился, и проект закрыли.
7.
Москвич-2139 «Арбат»
В 1980-е руководство завода «Москвич» решило заменить модель 2140, которая давно устарела.
Инженеры разработали ряд проектов, которые кардинально обновляли модельный ряд на десяток лет вперед. Рассмотрим самые интересные модели, о которых мало кто знает.
Москвич-2139 «Арбат» мог стать первым советским семиместным минивэном.
Как и многие другие модели из этого обзора, у «Арбата» стальной кузов, на который крепятся пластиковые панели.
Машина получила трансформируемый салон и многофункциональный руль.
В 1991 году построили действующий образец, который так и остался концептом.
В 1980-е руководство завода «Москвич» решило заменить модель 2140, которая давно устарела.
Инженеры разработали ряд проектов, которые кардинально обновляли модельный ряд на десяток лет вперед. Рассмотрим самые интересные модели, о которых мало кто знает.
Москвич-2139 «Арбат» мог стать первым советским семиместным минивэном.
Как и многие другие модели из этого обзора, у «Арбата» стальной кузов, на который крепятся пластиковые панели.
Машина получила трансформируемый салон и многофункциональный руль.
В 1991 году построили действующий образец, который так и остался концептом.
9.
Москвич-2143 «Яуза»
Концепт-кар «Яуза» представлял дальнейшее развитие седанов Москвич-2141. Модель могла претендовать на звание автомобиля с самыми дурацкими окнами: верхние стекла были жестко зафиксированы, а открывались только нижние. В 1991 году собрали 3 экземпляра «Яузы».
Концепт-кар «Яуза» представлял дальнейшее развитие седанов Москвич-2141. Модель могла претендовать на звание автомобиля с самыми дурацкими окнами: верхние стекла были жестко зафиксированы, а открывались только нижние. В 1991 году собрали 3 экземпляра «Яузы».
13.
Из всех концептов АЗЛК, нацеленных на 2000 год, самым реалистичным, являлся Москвич-2144 «Истра».
Кузов у нее полностью алюминиевый. Единая боковая дверь открывается вверх, как у суперкаров, давая доступ в салон с множеством новинок.
На лобовое стекло проецировалась информация о скорости автомобиля, а также изображение с прибора ночного видения.
Безопасность машины улучшали ремни, подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов (ABS).
В машине стоит система климат-контроля, поэтому боковые стекла сделали не открывающимися, оставив только маленькие форточки.
Работа над замечательными концептами «Арбат», «Яуза» и «Истра» прекратилась с распадом СССР, а большинство других интересных идей так и осталось на бумаге.
Кузов у нее полностью алюминиевый. Единая боковая дверь открывается вверх, как у суперкаров, давая доступ в салон с множеством новинок.
На лобовое стекло проецировалась информация о скорости автомобиля, а также изображение с прибора ночного видения.
Безопасность машины улучшали ремни, подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов (ABS).
В машине стоит система климат-контроля, поэтому боковые стекла сделали не открывающимися, оставив только маленькие форточки.
Работа над замечательными концептами «Арбат», «Яуза» и «Истра» прекратилась с распадом СССР, а большинство других интересных идей так и осталось на бумаге.
14.
ВАЗ-2702 «Пони»
В 1970-е годы при необходимости перевезти небольшой груз, например телевизор или стиральную машинку, приходилось гонять автомобиль грузоподъемностью свыше 3 тонн.
ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 были самым популярным «развозным» транспортом для разных служб. Это вызывало лишний расход топлива и ухудшало экологическую обстановку, особеноо в Москве.
Тогда на ВАЗе спроектировали компактный развозной электромобиль ВАЗ-2702 «Пони». Первый образец поехал в 1984 году.
Он был сделан из алюминия, что сильно облегчило кузов.
Но одновременно, это стало и основной проблемой машины: она была недостаточно прочной и надежной.
Поэтому, несмотря на интересную и перспективную концепцию, «Пони» не получил дальнейшего развития.
В 1970-е годы при необходимости перевезти небольшой груз, например телевизор или стиральную машинку, приходилось гонять автомобиль грузоподъемностью свыше 3 тонн.
ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 были самым популярным «развозным» транспортом для разных служб. Это вызывало лишний расход топлива и ухудшало экологическую обстановку, особеноо в Москве.
Тогда на ВАЗе спроектировали компактный развозной электромобиль ВАЗ-2702 «Пони». Первый образец поехал в 1984 году.
Он был сделан из алюминия, что сильно облегчило кузов.
Но одновременно, это стало и основной проблемой машины: она была недостаточно прочной и надежной.
Поэтому, несмотря на интересную и перспективную концепцию, «Пони» не получил дальнейшего развития.
16.
Автобус «Юность» разработали в начале 1960-х на базе представительского лимузина ЗИЛ-111.
Его концепция была уникальной для тех лет. Главное отличие «Юности» от других автобусов – повышенный уровень комфорта и плавность хода.
Машина ехала почти как легковушка. И не удивительно, ведь на «Юность» ставили двигатель от грузовика ЗИЛ-130, мощности которого хватало с избытком.
Автобусы собирали по несколько единиц в год по спецзаказам телевидения, КГБ и как машины «скорой помощи» для особо важных пациентов. Всего с 1963 по 1994 годы завод изготовил 93 машины.
Его концепция была уникальной для тех лет. Главное отличие «Юности» от других автобусов – повышенный уровень комфорта и плавность хода.
Машина ехала почти как легковушка. И не удивительно, ведь на «Юность» ставили двигатель от грузовика ЗИЛ-130, мощности которого хватало с избытком.
Автобусы собирали по несколько единиц в год по спецзаказам телевидения, КГБ и как машины «скорой помощи» для особо важных пациентов. Всего с 1963 по 1994 годы завод изготовил 93 машины.
18.
В 1988 году на Парижском автосалоне состоялся шумный дебют уникального советского грузовика – МАЗ-2000.
Это была попытка инженеров Минского автозавода показать, как они себе представляют дальнобойный грузовик 2000 года.
Согласно концепции, названной «Перестройка», тягач делится на две части. Модуль кабины жестко крепится к фургону. В нем ровный пол, высокая крыша, большое панорамное стекло.
Кабина оборудована кондиционером, телевизором, магнитолой, столиком, холодильником, электроплитой, УКВ-радиостанцией и даже камерой заднего вида. И это все на грузовике 80-х годов!
Тяговый модуль вращается относительно кабины с помощью гидроцилиндров. На концепт поставили 6-цилиндровый дизель фирмы MAN мощностью 290 л.с. Благодаря улучшенной аэродинамике машина могла разогнаться до 120 км/ч. Подвеска на всех колесах – независимая, на пневмобаллонах. Тормоза оснащены антиблокировочной системой.
Инженеры активно работали над машиной, было построено два рабочих экземпляра. Даже разработали проект как объединить несколько прицепов в ряд, образуя автопоезд грузоподъемностью 80 тонн. Но с распадом страны проект был закрыт, а наработки и патенты распроданы в западные фирмы.
Это была попытка инженеров Минского автозавода показать, как они себе представляют дальнобойный грузовик 2000 года.
Согласно концепции, названной «Перестройка», тягач делится на две части. Модуль кабины жестко крепится к фургону. В нем ровный пол, высокая крыша, большое панорамное стекло.
Кабина оборудована кондиционером, телевизором, магнитолой, столиком, холодильником, электроплитой, УКВ-радиостанцией и даже камерой заднего вида. И это все на грузовике 80-х годов!
Тяговый модуль вращается относительно кабины с помощью гидроцилиндров. На концепт поставили 6-цилиндровый дизель фирмы MAN мощностью 290 л.с. Благодаря улучшенной аэродинамике машина могла разогнаться до 120 км/ч. Подвеска на всех колесах – независимая, на пневмобаллонах. Тормоза оснащены антиблокировочной системой.
Инженеры активно работали над машиной, было построено два рабочих экземпляра. Даже разработали проект как объединить несколько прицепов в ряд, образуя автопоезд грузоподъемностью 80 тонн. Но с распадом страны проект был закрыт, а наработки и патенты распроданы в западные фирмы.
19.
НАМИ «Охта»
Проект «Охта» разработали в ленинградском отделении НАМИ и построили один экземпляр в 1987 году.
Это 7-местный автомобиль с потрясающей возможностью трансформации салона. Средний ряд сидений складывается, образуя столик.
Передние кресла разворачиваются на 180 градусов. Так простой салон превращается в уютное купе. А если нужно было перевезти груз, сиденья второго и третьего рядов снимались, и минивэн становится фургоном.
Для СССР конца 1980-х модель выглядела очень футуристично с ее обтекаемым кузовом и большой площадью остекления. Фары располагались очень низко.
А из-под бампера на большой скорости выдвигался спойлер, улучшающий аэродинамику автомобиля.
Проект «Охта» разработали в ленинградском отделении НАМИ и построили один экземпляр в 1987 году.
Это 7-местный автомобиль с потрясающей возможностью трансформации салона. Средний ряд сидений складывается, образуя столик.
Передние кресла разворачиваются на 180 градусов. Так простой салон превращается в уютное купе. А если нужно было перевезти груз, сиденья второго и третьего рядов снимались, и минивэн становится фургоном.
Для СССР конца 1980-х модель выглядела очень футуристично с ее обтекаемым кузовом и большой площадью остекления. Фары располагались очень низко.
А из-под бампера на большой скорости выдвигался спойлер, улучшающий аэродинамику автомобиля.
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Метки: СССР Фотографии. автомобили интересно
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И стиральная машина ("Эврика"), и телевизор (без коробки, а Panasonic из "Берёзки" и в коробке) прекрасно заходили на заднее сиденье моей "копеечке".