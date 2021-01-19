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Неизвестные автомобили СССР, которые не пошли в серийное производство

Неизвестные автомобили СССР, которые не пошли в серийное производство (20 фото)

Автор:
19 января 2021 20:49
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   Фотографии.   автомобили   интересно   
1398
20
1980-е годы стали переломными не только для страны, но и для советской автомобильной промышленности.
В это время были созданы проекты машин, способных стать конкурентными.
В обзоре представлены 10 самых интересных автомобилей СССР, о которых мало кто знает.
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Метки: СССР   Фотографии.   автомобили   интересно   
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9  комментариев
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Михаил Филиппов 7 часов назад
спустя столько лет понимаешь - каке это было гуано ... невероятный колхоз
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7k
Prostovopros Михаил Филиппов 7 часов назад
Какие суперские машины собирает нынешний именно российский авторпром? Рено-ВАЗ и отвёрточная сборка импортных не в счёт. Называйте.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
"В 1970-е годы при необходимости перевезти небольшой груз, например телевизор или стиральную машинку, приходилось гонять автомобиль грузоподъемностью свыше 3 тонн."
И стиральная машина ("Эврика"), и телевизор (без коробки, а Panasonic из "Берёзки" и в коробке) прекрасно заходили на заднее сиденье моей "копеечке".
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4k
Vlad 5 часов назад
Да уж. У русских дизайнеров всегда глаза на жопе были
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14k
Yorge Vlad Час назад
а у ваших дизайнеров где глаза? объяви свою национальность и мы заценим твою заточку.
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2k
Tano 5 часов назад
Был в Тролльхеттане в музее Сааб. Видел десятки совершенно космических концептов, даже 80-х годов. Но создавать концепты - это одно, а создавать коммерчески успешные автомобили - совершенно другое.
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2k
Voldometr Noname 5 часов назад
Хрен его знает чтобы получилось пойди эти модели в серию. Но выглядят впечатляюще, все таки великой страной был СССР
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3k
ZmeyUA 6 часов назад
ЛуАЗ-1301. В Киеве одно время бегали....
ЛуАЗ-1301. В Киеве одно время бегали....
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7k
kaboza 7 часов назад
в половине концептов угадывается десятина вазовская
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