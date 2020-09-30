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Сообщество Автомир 6585 постов • 647 подписчиков подписаться
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Внедорожник из СССР сделанный на базе ГАЗ 69, который называется М 72

Внедорожник из СССР сделанный на базе ГАЗ 69, который называется М 72 (9 фото)

Автор:
30 сентября 2020 20:51
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль М 72   СССР   интересно   полный привод   фотографии   
635
9
В СССР было мало полноприводных автомобилей с повышенной проходимостью, поэтому разные автозаводы регулярно пытались разработать машину именно такого класса.
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Метки: Автомобиль М 72   СССР   интересно   полный привод   фотографии   
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5  комментариев
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1k
Андрей Шестопалов День назад
Был еще на базе москвича -
Был еще на базе москвича -
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26k
EvilHomer 11 часов назад
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1k
Мороз 21 час назад
Потщательней надо бы .Мотор не 2 литра,а 2,12 литра.
-" Автомобиль был собран на агрегатах двух машин, это Газ М 20 Победа и ГАЗ 69. " Точнее ГАЗ-69 собирался на базе агрегатов М-20. Соответственно и М-72 имела те же агрегаты.
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3k
Курык Марий 22 часа назад
ей бы ещё кузов универсал - ваще огонь была бы по тем временам!
ей бы ещё кузов универсал - ваще огонь была бы по тем временам!
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