Внедорожник из СССР сделанный на базе ГАЗ 69, который называется М 72

6.

Это был автомобиль с колесной формулой 4х4 с подключаемым полным приводом. Тип кузова был достаточно редким в те годы фастбэком, автомобиль имел четыре двери и был рассчитан на вместимость пяти человек.

На него установили бензиновый мотор объемом 2 литра и мощностью 55 л.с.

Он был четырехцилиндровым и восьмиклапанным.

Расход горючего был большой, около 17 литров на 100 километров.

Автомобиль М 72 разгонялся до 100 км/ч, но основным конечно его достоинством была проходимость. Трансмиссия машины установлена механическая с тремя скоростями.