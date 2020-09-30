Внедорожник из СССР сделанный на базе ГАЗ 69, который называется М 72

В СССР было мало полноприводных автомобилей с повышенной проходимостью, поэтому разные автозаводы регулярно пытались разработать машину именно такого класса.
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3.
Многие попытки в конечном итоге заканчивались неудачами и это было связано не с невозможностью сделать такой автомобиль, а с не допуском руководством страны таких машин к серийному производству.
Но все же некоторые экземпляры проходили одобрение и производились серийно, таким Советским автомобилем был М 72, который в 1955 году выпустили инженеры Горьковского автозавода.
Но все же некоторые экземпляры проходили одобрение и производились серийно, таким Советским автомобилем был М 72, который в 1955 году выпустили инженеры Горьковского автозавода.
6.
Это был автомобиль с колесной формулой 4х4 с подключаемым полным приводом. Тип кузова был достаточно редким в те годы фастбэком, автомобиль имел четыре двери и был рассчитан на вместимость пяти человек.
На него установили бензиновый мотор объемом 2 литра и мощностью 55 л.с.
Он был четырехцилиндровым и восьмиклапанным.
Расход горючего был большой, около 17 литров на 100 километров.
Автомобиль М 72 разгонялся до 100 км/ч, но основным конечно его достоинством была проходимость. Трансмиссия машины установлена механическая с тремя скоростями.
На него установили бензиновый мотор объемом 2 литра и мощностью 55 л.с.
Он был четырехцилиндровым и восьмиклапанным.
Расход горючего был большой, около 17 литров на 100 километров.
Автомобиль М 72 разгонялся до 100 км/ч, но основным конечно его достоинством была проходимость. Трансмиссия машины установлена механическая с тремя скоростями.
9.
Размеры машины следующие, длина 4.6 метра, ширина 1.7 метра и высота 1.8 метра.
Вес машины 2 тонны, а для запаса горючего установили бак размером 55 литров. Автомобиль был собран на агрегатах двух машин, это Газ М 20 Победа и ГАЗ 69.
Серийно машину выпускали до 1958 года и за это срок было сделано порядка 4677 экземпляров.
Сейчас эти машины сохранились только в музеях или у коллекционеров и в хорошем состоянии стоят довольно дорого.
Вес машины 2 тонны, а для запаса горючего установили бак размером 55 литров. Автомобиль был собран на агрегатах двух машин, это Газ М 20 Победа и ГАЗ 69.
Серийно машину выпускали до 1958 года и за это срок было сделано порядка 4677 экземпляров.
Сейчас эти машины сохранились только в музеях или у коллекционеров и в хорошем состоянии стоят довольно дорого.
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-" Автомобиль был собран на агрегатах двух машин, это Газ М 20 Победа и ГАЗ 69. " Точнее ГАЗ-69 собирался на базе агрегатов М-20. Соответственно и М-72 имела те же агрегаты.