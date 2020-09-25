Мастер-класс по бесплатному проезду платных участков автодорог

Видеоинструкция для самых умных водителей, которые не желают отдавать деньги за проезд по платной дороге. Водитель ВАЗовской "десятки" демонстрирует, как нужно проскакивать за фурой.
Платный участок трассы М-4 «Дон»
Авторский пост
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Метки: авария авто видео дтп платная дорога прикол пункт оплаты
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