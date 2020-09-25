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Мастер-класс по бесплатному проезду платных участков автодорог

Мастер-класс по бесплатному проезду платных участков автодорог (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   платная дорога   прикол   пункт оплаты   
836
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Видеоинструкция для самых умных водителей, которые не желают отдавать деньги за проезд по платной дороге. Водитель ВАЗовской "десятки" демонстрирует, как нужно проскакивать за фурой.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   платная дорога   прикол   пункт оплаты   
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12  комментариев
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10k
P.F. 54 минуты назад
Ай, маладца! Это называется "сэкономил 300 руб."
Долбоящер, млять.
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41k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Орел, хули... С куриной жопой.
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556
Kanifolkin 10 минут назад
Что можно сказать таким проскакунам - а ведь могло кончиться всё намного хуже, учитывая размеры фуры, в которую он врезался.
А ещё хочется задать вопрос - А оно этого стоило?

Что можно сказать таким проскакунам - а ведь могло кончиться всё намного хуже, учитывая размеры фуры, в которую он врезался. А ещё хочется задать вопрос - А оно этого стоило?
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6k
Tamdima 11 минут назад
При'МАГНИТ'ился
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27k
Alex 15 минут назад
Красава
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809
Павел Коваленко 37 минут назад
Мастер-класс по бесплатному проезду платных участков автодорог
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24k
Fat Lynx 37 минут назад
АЙ МАЛАДЦА!
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957
Domax3000 44 минуты назад
И надпись на борту грузовика оказалась саркастическим пророчеством
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35k
Нанук Паналык 48 минут назад
Интересно,хватит ли разбитого корыта для оплаты шлагбаума,фуры и штрафа?
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854
мега гон 48 минут назад
странная экономия. похоже как рядком проскакивают в метро) только менее удачно
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582
Hornet Час назад
Как НЕ нужно проскакивать. Стоимость ремонта, явно, не соизмерима со стоимостью проезда.
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33k
dima423 Hornet 51 минуту назад
ну там сарказм...
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Johnny

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