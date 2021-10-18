Из стоматолога в президенты: стремительная карьера и самые странные законы главы Туркменистана



Президент запретил все машины черного и других темных цветов, даже его кортеж состоит исключительно из машин белых и других светлых оттенков



Три года назад в Туркменистане запретили женщинам садиться за руль. Виной тому статистика, согласно которой основная часть ДТП были по вине именно женщин-водителей. По указу президента теперь у женщин могут запросто изымать права, а их машины отправлять прямо на штрафстоянку.



Ограничения в Туркменистане связаны еще и с цветом автомобилей. Машины черного и других темных цветов оказались под запретом в этой стране, водителей данных автомобилей даже начали штрафовать.

Кортеж президента состоит исключительно из белых и других автомобилей светлых тонов. Такую позицию президент объяснил особенностями климата страны. Но жители полагают, что это все отговорки, а настоящая причина - нелюбовь правителя к черному и другим темным цветам.



Начиная с 2000-х в страну запрещено ввозить машины, у которых руль с правой стороны, а вскоре это стало касаться и двухдверных спорткаров. Десять лет назад ввели ограничение на тонировку и на машины, у которых объем двигателя более 3,5 л и менее 1,3 л.



В прошлом году в СМИ появилась информация, что техобслуживание автомобилей премиум класса, например, BMW и Mercedes, для обычных людей скоро станет затруднительным, а то и вовсе недоступным. Но президент и приближенные к нему лица спокойно рассекают по улицам именно на таких автомобилях. Видимо, на автопарк президента запреты не распространяются.

