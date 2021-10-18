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Из стоматолога в президенты: стремительная карьера и самые странные законы главы Туркменистана

Из стоматолога в президенты: стремительная карьера и самые странные законы главы Туркменистана (10 фото)

Автор:
18 октября 2021 22:04
Метки: Туркменбаши   Туркмения   Туркменстан   власть   законы   политика   
899
10

После распада СССР Туркменистан стал одной из самых закрытых для остального мира стран. Его руководители являются наиболее эксцентричными главами государств. Это касается и нынешнего правителя Гурбангулы Бердымухамедова, сделавшего ошеломительную карьеру от простого стоматолога до президента Туркменистана.

Глава государства постоянно устанавливает новые странные законы и правила. Причем на него самого многие запреты не распространяются. Как обычный стоматолог начал управлять страной? И каких нелепых законов приходится придерживаться жителям Туркменистана?



Предшественник Гурбангулы Бердымухамедова



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Многие видят сходство между Сапармуратом Атаевичем Ниязовым и Гурбангулы Бердымухамедовым

Сапармурат Атаевич Ниязов (Туркменбаши) - один из самых своеобразных глав государств. Он постоянно хотел что-то изменить, причем не в лучшую сторону: отменил пенсии; запретил оперу, балет, цирк, Академию наук; изменил названия календарных месяцев; запрещал людям ходить с золотыми зубами, а ведь на Востоке это считается символом богатства.

Учебу в школе сократил до девяти лет, а в ВУЗе — до двух (плюс два года практики). Вдобавок ко всему, он объявил заграничные дипломы недействительными. Так что из-за образований сотрудников, ставших недействительными, пришлось уволить огромное количество людей с госструктур, вследствие чего пришлось закрыты все НИИ.

Когда туркменбаши не стало, жители страны выдохнули и были в предвкушении новых перемен к лучшему. Поначалу так и было. Новый правитель Гурбангулы Бердымухамедов упразднил наиболее глупые законы его предшественника: восстановил пенсии и Академию наук, признал заграничные дипломы и так далее. Но, спустя некоторое время, новый глава стал всё больше напоминать прошлого правителя.


История прихода к власти нового президента Гурбангулы Бердымухамедова




Гурбангулы Бердымухамедов - пример одной из самых стремительных карьер среди президентов

Еще во время правления экс-президента Сапармурата Ниязова, Бердымухамедов занимал пост вице-премьера. Тогда даже появились слухи о том, что туркменбаши является отцом Гурбангулы. Но точно до сих пор их родство не было установлено, так как существуют некоторые аргументы против данной версии.

Карьерный взлет Бердымухамедова начался в 90-х. Тогда он занял пост декана стоматологического факультета Туркменского мединститута, вскоре возглавив целый стоматологический центр Министерства здравоохранения. В 1997 году Гурбангулы стал министром здравоохранения. Заполучив доверие президента, он начал отвечать за состояние здоровья самого туркменбаши.

Спустя четыре года, не оставляя пост министра, он заполучил еще и кресло заместителя Председателя Правительства. После кончины туркменбаши делегаты Народного совета единогласно выдвинули вице-премьера Гурбангулы Бердымухамедова для участия в выборах президента Туркменистана.

Закрытая страна




В Туркменистан достаточно трудно попасть иностранным гражданам

Иностранным гражданам достаточно трудно попасть в Туркменистан. А многим гражданам Туркмении выезд и вовсе запрещен. Уехать за пределы страны нельзя большой группе граждан, которые находятся в «Черном списке Бердымухамедова».

В этом списке числятся более тридцати семи тысяч человек, причем из них около тысячи семьсот граждан РФ. Всем инакомыслящим и несогласным с действующей властью запрещено въезжать и выезжать. Особенно это касается журналистов и докторов, им практически нереально уехать из родной страны.

Обязательная фотосессия перед свадьбой




Фотографии с президентом должны быть у каждого гражданина Туркменистана

Все люди, решившие создать новую ячейку общества Туркменистана, обязаны сделать хотя бы три фотографии с портретом президента Гурбангулы Бердымухамедова. Самое интересное, что такого официального закона в стране нет, но без этих фотографий ЗАГС не зарегистрирует бракосочетание.

Так что лучше заранее подготовиться и пополнить коллекцию фотографий с портретом вождя в свадебном альбоме. Кстати, в Туркменистане на улице фотографировать ничего нельзя. Особенно это касается правительственных зданий, вокзалов, аэропортов. Туркмены даже пугаются при виде камеры на улицах города.

Борьба с кондиционерами из-за эстетики улиц




Для Гурбангулы Бердымухамедова важнее эстетика улиц, нежели комфортная жизнь жителей страны

Вот уже четыре года на улицах Ашхабада ведут борьбу с кондиционерами, а также сплит-системами. И все это делается только лишь ради красоты. Глава страны считает, что кондиционеры портят эстетический вид столицы, поэтому сотрудникам домоуправлений приходится требовать демонтаж данной техники.

А ведь в Туркменистане температура воздуха зачастую держится около +40͒С, а бывает и выше, так что кондиционеры заметно помогают жителям справиться с такой жарой. Но у президента, видимо, красота зданий превыше комфорта жизни его граждан. Кстати, вслед за сплит-системами в Ашхабаде решили избавиться еще и от спутниковых антенн, ведь они тоже не добавляют красоты центральным улицам города.

Запрет на бездомных животных




На улицах городов Туркменистана практически невозможно увидеть бродячих животных

В Туркменистане запрещено разгуливать бродячим котам и собакам. Все коты должны сидеть в домах и квартирах, а собаки - на цепи за забором дома. К сожалению, в этой стране всех бездомных животных безжалостно убивают. Особенно с этим строго, когда президент собирается посетить какой-либо город.

Здесь тут же устраивают облаву на бездомных кошек и собак. Службы убивают всех животных, каких только встречают на улице, а их тела вывозят на городскую свалку. Говорят, что некоторые преступные личности иногда специально отлавливают домашних питомцев, чтобы потом потребовать за них выкуп у огорченных пропажей хозяев.

Интернет-цензура




Большинство жителей лишены доступа к интернет-ресурсам

Да, в наше время есть такие цивилизованные страны, где все очень плохо с интернетом. И дело не в отсутствии сигнала, а в запрете на многие сайты и социальные сети. В этой стране не работает «YouTube», «Twitter»,«ВКонтакте», «Facebook», многие новостные сайты, а также различные мессенджеры типа WhatsApp, Viber и так далее. Запрет на них появился из-за того, что через данные ресурсы могут продвигаться различные оппозиционные материалы, дискредитирующе действующую власть.

Но люди пытаются обмануть систему. И в этом им помогают VPN-сервисы, благодаря которым местные жители все же попадают на запрещенные сайты. Правда таких людей в Туркменистане не так уж и много. Исходя из данных ООН, лишь около 5% жителей имеют возможность доступа к интернету. Но, к счастью, с каждым годом их количество растет. Узнав об этом, власти стали запрещать средства для скрытия информации о компьютере, его IP-адресе или пользователе в сети от удалённого сервера, чтобы у жителей не было доступа к запрещенным сайтам.

Борьба с курением на законодательном уровне




В Туркменистане запрещены кальяны и курение в общественных местах

Не так давно президент Туркменистана запретил курение. По его словам, таким способом он заботится о здоровье своих граждан. И к 2025 году он надеется, что ни один житель его страны не будет курить. Чтобы ускорить данный процесс, Гурбангулы Бердымухамедов для начала повысил налоги на продажу табачной продукции, вследствие чего стоимость сигарет значительно увеличилась.

Пачка дешевых сигарет стала обходиться курильщику примерно в шестьсот рублей. А так как зарплата в стране невысокая, то курение стало для многих непозволительной роскошью. Следом было исчезновение из магазинов сигарет. Но, как вскоре выяснилось, исчезновение табачных изделий было для того, чтобы государство присвоило себе весь рынок табака в стране.

После этого сигареты снова начали продавать, установив более низкую цену, около двухсот рублей за пачку. Но это не отменило закон, который запрещает курить в общественных местах, на улице и даже в собственной машине. Все, кто ослушался - оплачивают штраф. Так что жители могут себе позволить курить лишь в собственном доме. Ко всему прочему в стране запрещены кальяны.

Запреты, связанные с автомобилями




Президент запретил все машины черного и других темных цветов, даже его кортеж состоит исключительно из машин белых и других светлых оттенков

Три года назад в Туркменистане запретили женщинам садиться за руль. Виной тому статистика, согласно которой основная часть ДТП были по вине именно женщин-водителей. По указу президента теперь у женщин могут запросто изымать права, а их машины отправлять прямо на штрафстоянку.

Ограничения в Туркменистане связаны еще и с цветом автомобилей. Машины черного и других темных цветов оказались под запретом в этой стране, водителей данных автомобилей даже начали штрафовать.
Кортеж президента состоит исключительно из белых и других автомобилей светлых тонов. Такую позицию президент объяснил особенностями климата страны. Но жители полагают, что это все отговорки, а настоящая причина - нелюбовь правителя к черному и другим темным цветам.

Начиная с 2000-х в страну запрещено ввозить машины, у которых руль с правой стороны, а вскоре это стало касаться и двухдверных спорткаров. Десять лет назад ввели ограничение на тонировку и на машины, у которых объем двигателя более 3,5 л и менее 1,3 л.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что техобслуживание автомобилей премиум класса, например, BMW и Mercedes, для обычных людей скоро станет затруднительным, а то и вовсе недоступным. Но президент и приближенные к нему лица спокойно рассекают по улицам именно на таких автомобилях. Видимо, на автопарк президента запреты не распространяются.

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Метки: Туркменбаши   Туркмения   Туркменстан   власть   законы   политика   
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978
Палыч 6 часов назад
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1k
Viktor 3 часа назад
Больной на всю голову . Его у психиатра давно проверяли ?
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22k
Юрьевич 4 часа назад
Хорошо что не проктолог
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894
Довер Иванович 5 часов назад
В России матушки таких самородков тоже полно.
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5k
Ya 6 часов назад
То что бездомных животных нет на улицах это неплохо, а то стаи уже задолбали, а всё остальное это просто маразм.
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2k
PLT LDR 6 часов назад
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978
Палыч 6 часов назад
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161
Киса Кацман 6 часов назад
"Три года назад в Туркменистане запретили женщинам садиться за руль" (с)
Мощно!!!!
Когда уже у нас тупорылым курицам запретят садиться за руль???
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