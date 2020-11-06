Цифровые шаржи по фото до и после

Как выглядит персонаж до и после обработки в Photoshop. Похож ли он, узнаваем в реальной жизни? Можно ли составить психологический портрет человека по его шаржу? Конечно можно! Если художник-карикатурист настоящий профессионал, психолог, тонко чувствующий человеческую натуру, и может воплотить всё это на бумаге.

Возможно в недалеком будущем, при приеме на работу, будут требовать не только характеристику, фотокарточку и медицинскую справку, но и цифровой шарж по фотографии.