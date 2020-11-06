Цифровые шаржи по фото до и после

По многочисленным просьбам, пожеланиям, требованиям, Угрозам, попыткам подкупа и шантажа, публикуем, до этого времени неизвестные секретные материалы. Цифровые шаржи до и после фотошопа.
«Пасть порву, Моргала выколю».
Красный Бизон, он же Лёня Лиговский, он же Серж Питерский. Снимок сделан в отделении полиции в 2018 году, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект.
Если Вам известно местонахождение данного человека, не предпринимайте никаких действий самостоятельно. Позвоните нам в студию или дождитесь приезда полиции, Росгвардии или ОМОН.
Красный Бизон, он же Лёня Лиговский, он же Серж Питерский. Снимок сделан в отделении полиции в 2018 году, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект.
Если Вам известно местонахождение данного человека, не предпринимайте никаких действий самостоятельно. Позвоните нам в студию или дождитесь приезда полиции, Росгвардии или ОМОН.
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Безграничные возможности, примеры обработки в Фотошопе, шаржи До и после
Как выглядит персонаж до и после обработки в Photoshop. Похож ли он, узнаваем в реальной жизни? Можно ли составить психологический портрет человека по его шаржу? Конечно можно! Если художник-карикатурист настоящий профессионал, психолог, тонко чувствующий человеческую натуру, и может воплотить всё это на бумаге.
Возможно в недалеком будущем, при приеме на работу, будут требовать не только характеристику, фотокарточку и медицинскую справку, но и цифровой шарж по фотографии.
Возможно в недалеком будущем, при приеме на работу, будут требовать не только характеристику, фотокарточку и медицинскую справку, но и цифровой шарж по фотографии.
«Один за всех и все за одного». Встречи выпускников, фото на память.
Памятка работодателю. Если кандидат на руководящую должность негативно относится к шаржам и карикатурам. Делаем вывод, у соискателя:
-нет чувства юмора и фантазии;
-нет чувства юмора и фантазии - не способен к нестандартному мышлению;
-нет нестандартного мышления - не будет пользоваться уважением в коллективе;
-нет уважения у подчинённых - завалит всю работу;
Памятка работодателю. Если кандидат на руководящую должность негативно относится к шаржам и карикатурам. Делаем вывод, у соискателя:
-нет чувства юмора и фантазии;
-нет чувства юмора и фантазии - не способен к нестандартному мышлению;
-нет нестандартного мышления - не будет пользоваться уважением в коллективе;
-нет уважения у подчинённых - завалит всю работу;
Политики и знаменитости. Карикатура до и после работы
Технологически процессы создания простого дружеского шаржа и очень ответственной карикатуры на знаменитость, отличаются друг от друга. Шарж по фото онлайн, в большинстве случаев, реализуется из цельной фотографии. Можно добавить несколько деталей, изменить фон, устранить внешние дефекты и недостатки.
Барак Обама "Из Америки с любовью" 2016.
Цифровая карикатура создаётся, преимущественно по схеме: голова – отдельно, тело отдельно, друг от друга. Далее, всё это склеивается, трансформируется и монтируется в Фотошопе. Ретушируется и обрабатывается по авторской секретной технологии. В качестве «заменителей – туловищ» на фотосъёмку приглашаются двойники или каскадеры. Из-за соблюдения мер безопасности и предосторожности их фамилии хранятся в строжайшей тайне и не подлежат разглашению.
Цифровая карикатура создаётся, преимущественно по схеме: голова – отдельно, тело отдельно, друг от друга. Далее, всё это склеивается, трансформируется и монтируется в Фотошопе. Ретушируется и обрабатывается по авторской секретной технологии. В качестве «заменителей – туловищ» на фотосъёмку приглашаются двойники или каскадеры. Из-за соблюдения мер безопасности и предосторожности их фамилии хранятся в строжайшей тайне и не подлежат разглашению.
" Я не Лох" Владимир Зеленский (фрагмент карикатуры)
Откуда берутся фотоматериалы на политиков? Ранее, фотоснимки присылал Джулиан Ассанж, после его ареста, вынуждены пользоваться услугами папарацци. Пытались созвониться, писали письма, обращения, Дональду Трампу, Борису Джонсону и Михаилу Саакашвили. Приглашали на фотосессию в Санкт-Петербург. Ответа так и не получили, возможно из-за плохого знания ими русского языка.
Откуда берутся фотоматериалы на политиков? Ранее, фотоснимки присылал Джулиан Ассанж, после его ареста, вынуждены пользоваться услугами папарацци. Пытались созвониться, писали письма, обращения, Дональду Трампу, Борису Джонсону и Михаилу Саакашвили. Приглашали на фотосессию в Санкт-Петербург. Ответа так и не получили, возможно из-за плохого знания ими русского языка.
Авторский пост
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