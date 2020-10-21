Раскол внутри власти: глава МВД Эстонии объявил войну извращенцам и получил ответный удар

Представители правящей верхушки Эстонии оказались не столь и демократичны, как хотят показаться. Коалиция, созданная Центристской партией, «Отечеством» и EKRE, дала серьезную трещину. Не последнюю роль в этом сыграла тема ЛГБТ, спровоцировавшая серьёзный политический кризис.
Март Хельме, глава МВД страны, создатель EKRE, возмутился тем, что члены ЛГБТ-сообщества пропагандируют гомосексуализм, и посоветовал им «бежать в Швецию». К слову, Хельме уже не в первый раз делает весьма «нетолерантные» высказывания.
Так, например, он назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин «кухаркой», управляющей государством. Причиной этого заявления стало прошлое Марин — оказывается, в молодости она работала кассиршей.
Хельме разозлил уже два сообщества — ЛГБТ и феминисток. В Европе с этим дело плохо. Прибалтийские политики и так кланяются на все стороны перед западными «партнерами», показывая свою верность европейским и американским принципам.
А тут высокопоставленный политик делает такое заявление, а его партия позиционирует внесение в Конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. При этом в Эстонии однополые браки защищены юридически.
Что ж, Хельме смелый человек и не боится идти наперекор своим коллегам, которые тут же на него набросились. Кстати, его сын Мартин тоже занимает высокую должность, являясь министром финансов страны.
Премьер-министр Юри Ратас уже прокомментировал заявление главы EKRE
«Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя Эстонии по его сексуальной ориентации, его предпочтения ни в коем случае не могут влиять на отношение к нему со стороны государства и со стороны правительства», — заявил он.
Оно и неудивительно, ведь к нему по этому поводу уже обратилась президент Керсти Кальюлайд. Она прямо сказала, что человек таких взглядов, как Хельме, не подходит на должность главы МВД.
Вот вам и демократия — лишить человека должности за мнение. Собственно, этим все и сказано.
Так, например, он назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин «кухаркой», управляющей государством. Причиной этого заявления стало прошлое Марин — оказывается, в молодости она работала кассиршей.
Хельме разозлил уже два сообщества — ЛГБТ и феминисток. В Европе с этим дело плохо. Прибалтийские политики и так кланяются на все стороны перед западными «партнерами», показывая свою верность европейским и американским принципам.
А тут высокопоставленный политик делает такое заявление, а его партия позиционирует внесение в Конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. При этом в Эстонии однополые браки защищены юридически.
Что ж, Хельме смелый человек и не боится идти наперекор своим коллегам, которые тут же на него набросились. Кстати, его сын Мартин тоже занимает высокую должность, являясь министром финансов страны.
Премьер-министр Юри Ратас уже прокомментировал заявление главы EKRE
«Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя Эстонии по его сексуальной ориентации, его предпочтения ни в коем случае не могут влиять на отношение к нему со стороны государства и со стороны правительства», — заявил он.
Оно и неудивительно, ведь к нему по этому поводу уже обратилась президент Керсти Кальюлайд. Она прямо сказала, что человек таких взглядов, как Хельме, не подходит на должность главы МВД.
Вот вам и демократия — лишить человека должности за мнение. Собственно, этим все и сказано.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 45 минут: такой срок лишения свободы выпишут лихачам в Эстонии
- Радугу мы больше не увидим: реакция соцсетей на жалобу Путину
- Британские начальные школы вводят уроки по "воспитанию отношений"
- Любопытные факты, которых вы, возможно, не знали об Эстонии
- "Россия - не Содом": около гей-клуба в Екатеринбурге активисты устроили пикет
Метки: лгбт прибалтика эстония
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...