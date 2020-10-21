Раскол внутри власти: глава МВД Эстонии объявил войну извращенцам и получил ответный удар

Март Хельме, глава МВД страны, создатель EKRE, возмутился тем, что члены ЛГБТ-сообщества пропагандируют гомосексуализм, и посоветовал им «бежать в Швецию». К слову, Хельме уже не в первый раз делает весьма «нетолерантные» высказывания.



Так, например, он назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин «кухаркой», управляющей государством. Причиной этого заявления стало прошлое Марин — оказывается, в молодости она работала кассиршей.



Хельме разозлил уже два сообщества — ЛГБТ и феминисток. В Европе с этим дело плохо. Прибалтийские политики и так кланяются на все стороны перед западными «партнерами», показывая свою верность европейским и американским принципам.



А тут высокопоставленный политик делает такое заявление, а его партия позиционирует внесение в Конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. При этом в Эстонии однополые браки защищены юридически.



Что ж, Хельме смелый человек и не боится идти наперекор своим коллегам, которые тут же на него набросились. Кстати, его сын Мартин тоже занимает высокую должность, являясь министром финансов страны.



Премьер-министр Юри Ратас уже прокомментировал заявление главы EKRE

«Эстонская Республика не оценивает ни одного жителя Эстонии по его сексуальной ориентации, его предпочтения ни в коем случае не могут влиять на отношение к нему со стороны государства и со стороны правительства», — заявил он.



Оно и неудивительно, ведь к нему по этому поводу уже обратилась президент Керсти Кальюлайд. Она прямо сказала, что человек таких взглядов, как Хельме, не подходит на должность главы МВД.



Вот вам и демократия — лишить человека должности за мнение. Собственно, этим все и сказано.