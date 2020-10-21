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Раскол внутри власти: глава МВД Эстонии объявил войну извращенцам и получил ответный удар

Раскол внутри власти: глава МВД Эстонии объявил войну извращенцам и получил ответный удар (2 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:37
Метки: лгбт   прибалтика   эстония   
795
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Представители правящей верхушки Эстонии оказались не столь и демократичны, как хотят показаться. Коалиция, созданная Центристской партией, «Отечеством» и EKRE, дала серьезную трещину. Не последнюю роль в этом сыграла тема ЛГБТ, спровоцировавшая серьёзный политический кризис.

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Метки: лгбт   прибалтика   эстония   
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ваня панкин 2 дня назад
то есть когда сказал питарасам что они питарасы, вонь поднялась до космических высот...
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