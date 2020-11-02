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Анекдоты

Анекдоты (1 фото)

Автор:
02 ноября 2020 09:36
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Горожанин nadZORRO 6 дней назад
Как Вы правы! И ещё, вопросительный знак - лишний.
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nadZORRO
Здесь больше никогда не будут пороть невинных!
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