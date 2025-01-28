Просто всячина на вечер

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«Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность»
Аркадий Райкин
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Это не ты ли возомнила о себе невесть что, раз постя школотронскую хрень, пишешь цитату Райкина о юморе? И слова тебе не скажи?
Я сказал, что конкретная картинка – хрень! Ты какого чёрта на личности перешла? Я тебя как-то обозвал?!!!
Сама хабалишь, а потом модерам жалуешься.