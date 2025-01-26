Прогулка по Москве 1951 года

348
17
Самый популярный певец страны - несомненно, Леонид Утёсов. Невероятно популярна его песня "У Чёрного моря".
В СССР мода на велосипеды - выпущена массовая подростковая модель, которую все мы знаем под названием "Орлёнок".
Ну что, нам пора отправляться на прогулку по Москве!
Интересного вам просмотра!
2.
Соревнования по конному спорту у манежа Фрунзенского (бывшего Хамовнического) плаца. Сейчас прямо по этому месту проходит Комсомольский проспект.
×
4.
Трудно поверить, но на фото - перекрёсток Старомарьинского шоссе и 11 проезда Марьиной рощи. В те годы в этих краях легко было утонуть на машине
7.
А это ещё одно знаковое московское строительство - возводят высотку на площади Восстания (ныне - Кудринская площадь).
8.
А это уже Казанский вокзал и посадка на электричку (а если быть более точным - электросекцию типа СД).
12.
Отличный панорамный вид с балкона гостиницы "Москва" на площадь Свердлова (современная Театральная площадь).
13.
Перемещаемся в Хамовники. Торговля газированной водой около клуба завода "Каучук" на улице Плющиха.
Источник:
Новости партнёров
реклама