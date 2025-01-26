Прогулка по Москве 1951 года

Самый популярный певец страны - несомненно, Леонид Утёсов. Невероятно популярна его песня "У Чёрного моря".

В СССР мода на велосипеды - выпущена массовая подростковая модель, которую все мы знаем под названием "Орлёнок".

Ну что, нам пора отправляться на прогулку по Москве!

Интересного вам просмотра!