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Прогулка по&nbsp;Москве 1951 года

Прогулка по Москве 1951 года

Автор:
26 января 2025 21:38
Метки: Москва   СССР   история   фото   
348
17

Самый популярный певец страны - несомненно, Леонид Утёсов. Невероятно популярна его песня "У Чёрного моря".

В СССР мода на велосипеды - выпущена массовая подростковая модель, которую все мы знаем под названием "Орлёнок".

Ну что, нам пора отправляться на прогулку по Москве!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Метки: Москва   СССР   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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