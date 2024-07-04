Реальные прототипы героев фильмов и мультиков

Фильмы и мультфильмы часто вдохновляются реальными людьми или персонажами из других произведений. Рассмотрим, кто послужил прототипами для некоторых самых известных главных героев.
Дарт Вейдер (Звёздные войны)
Дарт Вейдер был вдохновлён различными источниками. Джордж Лукас черпал вдохновение из самурайских фильмов Акиры Куросавы и реальных историй о падении героев. Маска и костюм Вейдера напоминают самурайскую броню, а его личная история отсылает к трагедии Шекспира.
Рик Санчес (Рик и Морти)
Рик Санчес, главный герой мультсериала "Рик и Морти", был создан Джастином Ройландом и Дэном Хармоном как пародия на Доктора Эмметта Брауна из "Назад в будущее". Однако, в отличие от добродушного доктора, Рик - циничный и аморальный учёный, что добавляет шоу тёмный юмор.
Ганнибал Лектер (Молчание ягнят)
Персонаж Ганнибала Лектера был частично основан на реальном преступнике Альфреде Гектора, мексиканском враче, который убил несколько своих пациентов. Автор Томас Харрис также черпал вдохновение из интервью с докторами и психиатрами, которые работали с самыми опасными преступниками.
Джеймс Бонд (Серия фильмов о Джеймсе Бонде)
Иэн Флеминг создал Джеймса Бонда, основываясь на своём опыте работы в британской разведке. Однако, прообразом Бонда также стали реальные агенты, с которыми Флеминг сталкивался во время службы. Одним из таких агентов был канадец Уильям Стефенсон.
Роки Бальбоа (Рокки)
Сильвестр Сталлоне черпал вдохновение для создания Роки Бальбоа из реальной жизни боксёра Чака Уэпнера, который в 1975 году сражался с Мухаммедом Али и удивил всех своей стойкостью и мужеством.
Дон Вито Корлеоне (Крёстный отец)
Персонаж Дона Вито Корлеоне был вдохновлён несколькими реальными мафиози, включая Карло Гамбино и Фрэнка Костелло. Автор Марио Пьюзо также черпал вдохновение из собственной фантазии и историй о мафиозных кланах.
Индиана Джонс (Индиана Джонс)
Индиана Джонс, созданный Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, был вдохновлён реальными археологами и исследователями, такими как Хирам Бингем, который открыл Мачу-Пикчу, и Перси Фосетт, пропавший в поисках затерянного города.
Стив Роджерс/Капитан Америка (Мстители)
Создатели Капитана Америки, Джо Саймон и Джек Кирби, черпали вдохновение у реальных солдат Второй мировой войны. Капитан Америка стал символом борьбы за свободу и справедливость, представляя идеалы американского патриотизма.
Тони Старк/Железный человек (Мстители)
Тони Старк был частично основан на личности Ховарда Хьюза, эксцентричного изобретателя и предпринимателя. Создатель персонажа, Стэн Ли, хотел создать богатого и харизматичного героя, который стал бы супергероем благодаря своим знаниям и технологиям.
Шерлок Холмс (Шерлок Холмс)
Шерлок Холмс, созданный Артуром Конан Дойлом, был вдохновлён профессором Джозефом Беллом, под чьим руководством Дойл работал в медицинской школе. Белл был известен своей способностью делать точные выводы, наблюдая за мельчайшими деталями.
Генри Хилл (Славные парни)
Фильм "Славные парни" основан на реальных событиях и книге Николаса Пиледжи. Главный герой Генри Хилл - реальный человек, который сотрудничал с ФБР после долгой карьеры в мафии.
Эрин Брокович (Эрин Брокович)
Фильм основан на реальной истории Эрин Брокович, юридического клерка, которая разоблачила масштабное загрязнение воды компанией Pacific Gas and Electric Company. Её упорство и настойчивость привели к крупному судебному разбирательству и значительному денежному возмещению пострадавшим.
Терминатор (Терминатор)
Хотя Терминатор - научно-фантастический персонаж, его прототип можно найти в различных мифах и легендах о неуязвимых убийцах. Джеймс Кэмерон черпал вдохновение из своих кошмаров и фантазий о будущем.
Макс Рокатански (Безумный Макс)
Макс Рокатански, главный герой серии фильмов "Безумный Макс", был вдохновлён реальными историями выживших в автокатастрофах и дорожных инцидентах. Джордж Миллер, создатель персонажа, был врачом скорой помощи и черпал вдохновение из своих профессиональных наблюдений.
Каждый из этих героев имеет свои уникальные черты и истории, которые делают их незабываемыми для зрителей. Их прототипы, будь то реальные люди или персонажи других произведений, придают им глубину и аутентичность, что делает их такими популярными и любимыми.
Источник:
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Ну и, справедливости ради, не все перечисленные являются прототипами в полном смысле слова. Некоторые просто наталкивали на идею.
Да и пост куцеват. Даже не злазия в Гугл:
Список Шиндлера
Игры разума
Монстр
Хокинг
Гражданин Икс
Храброе сердце
Блин, да там список в руку длинной.