Реальные прототипы героев фильмов и мультиков

Дарт Вейдер (Звёздные войны)

Дарт Вейдер был вдохновлён различными источниками. Джордж Лукас черпал вдохновение из самурайских фильмов Акиры Куросавы и реальных историй о падении героев. Маска и костюм Вейдера напоминают самурайскую броню, а его личная история отсылает к трагедии Шекспира.

Рик Санчес (Рик и Морти)

Рик Санчес, главный герой мультсериала "Рик и Морти", был создан Джастином Ройландом и Дэном Хармоном как пародия на Доктора Эмметта Брауна из "Назад в будущее". Однако, в отличие от добродушного доктора, Рик - циничный и аморальный учёный, что добавляет шоу тёмный юмор.

Ганнибал Лектер (Молчание ягнят)

Персонаж Ганнибала Лектера был частично основан на реальном преступнике Альфреде Гектора, мексиканском враче, который убил несколько своих пациентов. Автор Томас Харрис также черпал вдохновение из интервью с докторами и психиатрами, которые работали с самыми опасными преступниками.

Джеймс Бонд (Серия фильмов о Джеймсе Бонде)

Иэн Флеминг создал Джеймса Бонда, основываясь на своём опыте работы в британской разведке. Однако, прообразом Бонда также стали реальные агенты, с которыми Флеминг сталкивался во время службы. Одним из таких агентов был канадец Уильям Стефенсон.