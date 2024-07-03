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Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске

Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске

Автор:
03 июля 2024 06:05
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   Минск   девушки   парад   
871
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Освежающие кадры с белорусскими девушками во время недавней генеральной репетиции военного парада. Погода конечно подвела, однако дождик настрой не испортит!

Сегодня, 3 июля в столице Белоруссии пройдет крупный военный парад. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата отмечается как День независимости Республики.

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Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   Минск   девушки   парад   
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3  комментария
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13k
MPEG-8 43 минуты назад
Девчули-красотули.
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238
Чубака Полминуты назад
Беларусь как всегда прекрасна!
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1k
b_e_l_i_a_l 20 минут назад
Валькирии!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3762 поста (3677 в горячем)

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