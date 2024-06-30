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Прогулка по Москве 1964 года

Прогулка по Москве 1964 года

Автор:
30 июня 2024 21:48
Метки: Москва   СССР   история   фото   
183
20

1964 год: Брежнев сменяет Хрущёва на посту Первого секретаря ЦК КПСС, огромную популярность среди слушателей завоёвывает Булат Окуджава, а на радио впервые звучат легендарные позывные "Маяка".

А мы отправляемся на прогулку по Москве!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Москва   СССР   история   фото   
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2  комментария
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23k
kσρβγς 5 часов назад
Комментарий к фото
Это мож и так, но само действие - улица Вавилова 28.

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11k
Billi_Bons 4 часа назад
Верните бассейн «Москва».
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5604 поста (5599 в горячем)

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