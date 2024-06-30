4.

Находилась она в Свиблово - ну а разобраться в местоположении нам поможет комментарий: Съемка велась с крыши восьмиэтажного дома номер 3 по улице Седова (он попадает в кадр и в других эпизодах фильма). В левой части экрана виден строящийся дом 5/2, который чаще всего фигурирует в эпизодах на стройке. Перпендикулярно ему идет строящийся первый этаж дома 7/1, в котором сейчас помещается почта. Стоящей сейчас перед ним двенадцатиэтажной башни 5/1 еще нет и в помине. На дальнем плане в левой части экрана видна строящаяся серая пятиэтажка 9/2 и уже построенная 15/1. Из-за соседства с двухэтажками она кажется немного выше, чем есть на самом деле. Между ними хорошо видна единственная сохранившаяся до нашего времени двухэтажка - 2-й Ботанический переулок, 8. Сейчас она обшита сайдингом и выглядит совсем иначе. Хорошо заметный трехэтажный сталинский дом (9/1) в центре кадра также сохранился, причем ничуть не изменившись (если не считать потемневших стен).