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1964 год: Брежнев сменяет Хрущёва на посту Первого секретаря ЦК КПСС, огромную популярность среди слушателей завоёвывает Булат Окуджава, а на радио впервые звучат легендарные позывные "Маяка".
А мы отправляемся на прогулку по Москве!
Интересного вам просмотра!
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3.
В 1964 году снималась одна из самы легендарных кинолент в истории советского кинематографа - "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Большая часть сцен фильма снималась именно в Москве. Вот, например, автобус, в котором разгорится конфликт Шурика и Феди едет по площади в Лужниках рядом с Краснолужским мостом.
4.
А это - та самая стройка, на которой Шурику пришлось Федю перевоспитывать.
Находилась она в Свиблово - ну а разобраться в местоположении нам поможет комментарий: Съемка велась с крыши восьмиэтажного дома номер 3 по улице Седова (он попадает в кадр и в других эпизодах фильма). В левой части экрана виден строящийся дом 5/2, который чаще всего фигурирует в эпизодах на стройке. Перпендикулярно ему идет строящийся первый этаж дома 7/1, в котором сейчас помещается почта. Стоящей сейчас перед ним двенадцатиэтажной башни 5/1 еще нет и в помине. На дальнем плане в левой части экрана видна строящаяся серая пятиэтажка 9/2 и уже построенная 15/1. Из-за соседства с двухэтажками она кажется немного выше, чем есть на самом деле. Между ними хорошо видна единственная сохранившаяся до нашего времени двухэтажка - 2-й Ботанический переулок, 8. Сейчас она обшита сайдингом и выглядит совсем иначе. Хорошо заметный трехэтажный сталинский дом (9/1) в центре кадра также сохранился, причем ничуть не изменившись (если не считать потемневших стен).
6.
Автопробег американских туристов, который шёл через Африку, Европу и СССР. В Москве участники оказались в августе 1964 года.
7.
Огороды на окраине Москвы. Сейчас буквально в 50 метрах от этого места находится станция метро "Чертановская".
8.
А это - уже угол Кадашёвской набережной и Пятницкой улицы. На заднем плане - кинотеатр "Заря".
В угловом доме купчиха Белоярцева открыла в 1897 году первый в Москве кинотеатр, который именовался, как «Пятницкий электротеатр Белоярцевой». В начале XX века владеть синематографом стал Абрам Гехтман, сменивший вывеску заведения на «Большой Парижский-Пятницкий электротеатр Гехтмана». После революции название кинотеатра сменили на "Зарю".
12.
А это - уже другой универмаг, "Весна" на улице Новая Башиловка неподалёку от станции метро "Динамо".
13.
Бывший вход на станцию метро "Арбатская".
Почему бывший? Объясняю. При строительстве нового здания Генерального Штаба Министерства обороны в 1980-х годах вестибюль оказался в его атриуме. Старые выходы были закрыты, новый вход был встроен в здание Генштаба со стороны улицы Воздвиженка. Наземный вестибюль станции является выявленным объектом культурного наследия.
15.
Ещё один кадр из "Операции "Ы" - автоматы с газировкой временные, киношники привезли их специально для съёмок.
Ну а место действия - Мосфильмовская улица, дом на заднем плане - Мосфильмовская 2.
20.
На пляже в Серебряном бору.
Прошлый выпуск здесь: Прогулка по Москве 1963 года
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