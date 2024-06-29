Производство сувенирных подвесок для туристов

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У искусства много разнообразных идей, и в этом видео мужчина использовал морской песок и ракушки для изготовления сувенира.
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