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Производство сувенирных подвесок для туристов

Производство сувенирных подвесок для туристов

Автор:
29 июня 2024 11:17
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   море   песок   подвестка   ракушки   сделай сам   туристы   
1552
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У искусства много разнообразных идей, и в этом видео мужчина использовал морской песок и ракушки для изготовления сувенира.

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Метки: Видео   море   песок   подвестка   ракушки   сделай сам   туристы   
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6  комментариев
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12k
Vacony Час назад
ну круто да....... основной расход на смолу только
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1k
Hard.NET 9 минут назад
Неплохо )))
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40k
Александр Полчаса назад
Огонь, не милостыню просит, креативит, зарабатывает. И сувенирчики то симпатичные выходят.
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11k
Alex 41 минуту назад
Круто! Надеюсь, материала ему хватит.
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18k
Колька Валеркин сын Час назад
Молодец. Ну прямо молодец.
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1k
Алексей Час назад
Супер. А то любят сейчас сувениры в Китае делать, с надписями типа "Сделано в Ярославле, Пхукете и т.д."
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1598 постов (1559 в горячем)

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