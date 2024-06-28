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Яна Поплавская, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог

Яна Поплавская, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог

Автор:
28 июня 2024 20:48
Метки: Россия   СССР   Яна Поплавская   кино   фото   
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Яна Евгеньевна Поплавская появилась на свет 28 июня 1967 года в Москве. Родителями будущей артистки были журналист Евгений Васильевич Поплавский и актриса Евгения Юрьевна, работавшая в Театре на Таганке и Театре им. Моссовета.

Когда Яна пошла по стопам матери, родители приветствовали ее выбор. Мама не только сопровождала дочь на съемочной площадке, но и нередко помогала ей лучше вжиться в роль, даже если это требовало строгости.

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Метки: Россия   СССР   Яна Поплавская   кино   фото   
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4  комментария
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470
Самуил Маршак 10 часов назад
Эта дамочка вообще мимо меня прошла…
Никаких впечатлений и эмоций…
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223
pilot52 8 часов назад
Я так понимаю, что кроме одной детской роли она больше ничем не известна.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5594 поста (5588 в горячем)

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