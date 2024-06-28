Яна Поплавская, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог

Яна Евгеньевна Поплавская появилась на свет 28 июня 1967 года в Москве. Родителями будущей артистки были журналист Евгений Васильевич Поплавский и актриса Евгения Юрьевна, работавшая в Театре на Таганке и Театре им. Моссовета.
Когда Яна пошла по стопам матери, родители приветствовали ее выбор. Мама не только сопровождала дочь на съемочной площадке, но и нередко помогала ей лучше вжиться в роль, даже если это требовало строгости.
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Фото: кадр из фильма «Узник замка Иф», 1988
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- Юрий Соломин
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