Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

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В Индии офисный сотрудник умер на рабочем месте от остановки сердца. 30-летнего мужчину пытались реанимировать, но не смогли.
Коллеги не замечали ухудшения состояния мужчины. Они отметили, что в последнее время было много однообразной работы и погибший работал на износ.
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