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Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

Автор:
27 июня 2024 06:05
Метки: Видео   Индия   офис   офисный сотрудник   сердечный приступ   смерть   
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В Индии офисный сотрудник умер на рабочем месте от остановки сердца. 30-летнего мужчину пытались реанимировать, но не смогли.

Коллеги не замечали ухудшения состояния мужчины. Они отметили, что в последнее время было много однообразной работы и погибший работал на износ.

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Метки: Видео   Индия   офис   офисный сотрудник   сердечный приступ   смерть   
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8  комментариев
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Гоме́р Час назад
Я работаю с металлом и в день минимум тонну его перекидываю, а у него пальчики услали.
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Себастьян Перейра
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