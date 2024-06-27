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Хозяева псов чуть не подрались из-за склоки питомцев

Хозяева псов чуть не подрались из-за склоки питомцев

Автор:
27 июня 2024 06:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Пёс   животные   конфликт   собака   хозяин   
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Камера наблюдения, установленная в спальном районе китайского мегаполиса, запечатлела конфликт двух мужчин и их питомцев.

Мужчина в яркой футболке заступился за своего питомца и ударил обидчика. Хозяин другого пса прибежал на выручку своему четвероногому другу и начал ругаться с владельцем первого животного. Началось противостояние собак и их владельцев, которое чуть не закончилось дракой. В итоге конфликт вмешался случайный прохожий.

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Метки: Видео   Китай   Пёс   животные   конфликт   собака   хозяин   
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Горожанин Полчаса назад
Ну, как собаки.
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Игорь Полчаса назад
Да уж... стали, как животные... но тех хоть разбежались, а этих разнимать пришлось. Как всёт аки вырос уровень жизни в Китае, коли многие жорогих собачек стали заводить. Это было совершенно не мыслимо в 90-х, всего то 30 лет назад...
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Себастьян Перейра
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