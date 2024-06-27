FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13155 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны"

Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны"

Автор:
27 июня 2024 06:46
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Прикол   Юмор   женщина   люди   масло   мужчина   
819
1
1

Некоторые представительницы прекрасного пола считают, что современная женщина прекрасно справится со многими задачами без помощи и совета мужчин. "Да кому нужны эти мужики!" - сказала героиня ролика и залила вместо масла... впрочем, смотрите сами.

Мужики всё-таки нужны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   женщина   люди   масло   мужчина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
GROMOZEKA 21 минуту назад
«Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят».
Куча баб, которые без мужика никак.
Ну а кому не нужны и в рот им ноги, пусть сами живут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3311 постов (3202 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

985597



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
Набирающие популярность в сообществах
«Ледяной драйв»: героизм на первой передаче
«Ледяной драйв»: героизм на первой передаче
Ну какова красота...ожидает нас к 2028 году⁠⁠
Ну какова красота...ожидает нас к 2028 году⁠⁠
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кино#история#факты#фильм#собака#конфликт#Пёс
#в мире#Юмор#интересное#истории#авария#Ynews#дети#полиция#СССР#инцидент
#животные#интересно#позитив#новости#Китай#улыбнуло#Дагестан#машина#забавно#маразм
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью? И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью? Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения

На что жалуетесь?

Вернуться