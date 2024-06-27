Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны"

Знал бы что снимают, болтал меньше

И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий

И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью?

Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях

Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами

Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения