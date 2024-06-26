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Из жизни геймеров: cтример вызвал психолога из-за неудач в игре

Из жизни геймеров: cтример вызвал психолога из-за неудач в игре

Автор:
26 июня 2024 13:32
Сообщество : Игромир
Метки: Elden Ring   Kai Cenat   Видео   Стример   геймер   игра   
885
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Популярный американский стример Kai Cenat вызвал психолога после того, как потратил 60 часов на убийство босса в хардкорном дополнении игры Elden Ring.

Дополнение игры получило смешанные отзывы. Заметную часть игроков неприятно удивила сложность местных противников.

После нескольких сотен смертей от босса стример Kai Cenat решил обратиться к специалисту за помощью. Победить это ему всё равно не помогло 😆


А вот как выглядела реакция стримера после прохождения основной игры без дополнения несколько месяцев назад. После 166-часовой трансляции и 1700 смертей он победил финального босса и разрыдался.

Источник:

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Метки: Elden Ring   Kai Cenat   Видео   Стример   геймер   игра   
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7  комментариев
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33k
AzuveR Час назад
Психолог на проститутку смахивает.
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Андрей 6 минут назад
Психиатра ему надо, а не психолога и диагноз ставить, официальный.
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13k
Б.Касторский 56 минут назад
Ладно, вызвал и вызвал. Но вопрос в другом, я не осуждаю игроков. Но что должно с тобой случиться, чтобы ты смотрел как играют другие и ещё и платил за это?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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