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А я к вам на огонёк

А я к вам на огонёк

Автор:
26 июня 2024 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   забавно   незванный гость   
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Неожиданный гость пришел на огонек к семейной паре, которая отдыхала у себя на заднем дворе.

Молодец, слегка вскрикнула и всей компанией удалилась, не провоцируя истеричным воплем, зверя на агрессию...

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Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   забавно   незванный гость   
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6  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Какая деликатная женщина. Мишка доволен.
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80k
Viktor 22 минуты назад
Ну медведь, ну чё такого - налили бы ему водки (виски), дали бы балалайку (наверняка есть сувенир из России) и отлично провели бы время!
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20k
speaktr-st Полчаса назад
Мужик какой-то тупой.
Когда кто-то кричит все обычно смотрят в ту сторону, в которую кричащий смотрит. А тот просто на жену пырится.
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3k
Старожил Полчаса назад
Мёд есть? А если найду?
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6k
Дмитрий ! 45 минут назад
Мужик какой послушный, даже не взглянул по сторонам, пока не зашёл в дом.
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11k
Alex Час назад
"Сова, открывай. Медведь пришел."
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1658 постов (1354 в горячем)

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