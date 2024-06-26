А я к вам на огонёк

Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет

Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру

Семья медведей пытается забраться в гамак

Медведь просто зашел на кухню мужчины, пока он готовил

Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки

Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан