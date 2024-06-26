А я к вам на огонёк

1727
1
1
Неожиданный гость пришел на огонек к семейной паре, которая отдыхала у себя на заднем дворе.
Молодец, слегка вскрикнула и всей компанией удалилась, не провоцируя истеричным воплем, зверя на агрессию...
Источник:
Ссылки по теме:
- Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру
- Медведь просто зашел на кухню мужчины, пока он готовил
- Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан
- Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки
- Семья медведей пытается забраться в гамак
Новости партнёров
реклама
Когда кто-то кричит все обычно смотрят в ту сторону, в которую кричащий смотрит. А тот просто на жену пырится.