Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

966
1
1
Подростки довольно шумно себя вели на территории фудкорта. Когда одна из девочек начала кидаться, терпение мужчины за соседним столиком лопнуло.
Акция привела к реакции
Мужчина встал и перевернул коробку с лапшой ей на голову.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Значит, слушай сюда, утконос!": владелица ПВЗ отказалась отдавать экс-сотруднице заработанные деньги
- В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
- "Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в недостроенном отеле
- В Подмосковье семья мигрантов набросилась на мужчину, сделавшего замечание их ребёнку
- "Оствьте "Вискас" своему коту": врачи предупреждают, что квадробинг опасен для здоровья
Новости партнёров
реклама
Если бы его дочери сделали то же самое он бы сразу бросился искать и морду бить.
Смахивает на голимую постанову самих же малолеток.