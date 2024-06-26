FISHKINET
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет 15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории 15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых В ростовском СИЗО-1 побрили всех осуждённых Певица Алсу подтвердила роман между её бывшем мужем и блогершей Анастасией Решетовой Певица Алсу подтвердила роман между её бывшем мужем и блогершей... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Разочарование эмигранта в новой стране Разочарование эмигранта в новой стране «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области... Не на того напали: грабители сами стали жертвами Не на того напали: грабители сами стали жертвами В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую... Коты большой красоты с нереальной высоты Коты большой красоты с нереальной высоты Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя Шальная императрица на дороге Шальная императрица на дороге Развод на деньги туристов с детскими татуировками Развод на деньги туристов с детскими татуировками Мальчики нашли себе забавное развлечение Мальчики нашли себе забавное развлечение Старая книжка Старая книжка Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое пассажиров погибли Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое... Девушка помогла бабушке перейти дорогу Девушка помогла бабушке перейти дорогу Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь похвасталась её связями Уволилась чиновница Минздрава Самарской области, чья дочь...
Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

Конфликт на фудкорте: девочка хотела внимания и получила его

Автор:
26 июня 2024 06:10
Метки: Видео   девочки   конфликт   лапша   подростки   фудкорт   
966
1
1

Подростки довольно шумно себя вели на территории фудкорта. Когда одна из девочек начала кидаться, терпение мужчины за соседним столиком лопнуло.

Акция привела к реакции

Мужчина встал и перевернул коробку с лапшой ей на голову.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   девочки   конфликт   лапша   подростки   фудкорт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
182
Serega Tim 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Харон ( Χάρων) 18 секунд назад
А для начала просто сделать замечание нельзя было?
Если бы его дочери сделали то же самое он бы сразу бросился искать и морду бить.
Смахивает на голимую постанову самих же малолеток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
*вший 6 минут назад
А мог он просто пересесть? Фудкорт- он большой. А так, ещё и без еды остался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 6 минут назад
дак на фудкортах в тц как бы молодёж и тусуется и там всегда шумно и не про тихо спокойно покушать. бывает что и дети между столиками бегают кричат и что он тогда сделал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3698 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

670162



Другие посты автора
Популярное
В Дагестане неизвестные устроили перестрелку с полицией - есть погибшие и раненые
В Дагестане неизвестные устроили перестрелку с полицией - есть погибшие и раненые
Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР
Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР
Набирающие популярность
Выбито женское имя: алтарь загадочного божества, найденный на дне колодца
Выбито женское имя: алтарь загадочного божества, найденный на дне колодца
«Последний наёмник»: стреляй, Лиам, стреляй!
«Последний наёмник»: стреляй, Лиам, стреляй!
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#дети#новости#кино#кот#маразм#фильм#Ynews#кошка
#в мире#животные#интересно#история#инцидент#интересное#истории#Дагестан#факты#ДТП
#Прикол#Юмор#СССР#позитив#улыбнуло#Россия#машина#авария#актеры#истории из жизни
Необычный принтер печатает картины кубиками LEGO Необычный принтер печатает картины кубиками LEGO В Петербурге задержали трёх подростков, пырнувших дворника ножом из-за замечания В Петербурге задержали трёх подростков, пырнувших дворника ножом из-за замечания На фудкорте московского ТЦ потолок рухнул на головы посетителей: видео На фудкорте московского ТЦ потолок рухнул на головы посетителей: видео Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя "Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в недостроенном отеле "Ночевали в лобби": заплативших за отдых в Турции по 400 тысяч рублей россиян поселили в... В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто...

На что жалуетесь?

Вернуться