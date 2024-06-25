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Корона или любовь: история Эдуарда VIII

Корона или любовь: история Эдуарда VIII

Автор:
25 июня 2024 18:19
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Виндзоры   Прошлое   интересное   истории   король   любовь   отношения   
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Прошло немного времени с тех пор как все СМИ пестрели скандалами связанными с принцем Гарри и Меган Маркл. Ну ещё бы: такой скандал в венценосной семье - молодой человек выбрал себе в жёны девушку-актрису, да ещё и мулатку (своё отношение к этому факту корона тщательно скрывала, но недостаточно).

Но такая мощная встряска чопорному королевскому двору (да и всей Англии) была не впервой. И благодаря этой встряске на престоле оказалась именно Елизавета II, а не кто-то другой.
Король Эдуард VIII решил отказаться от престола. Добровольно. И ради кого? Какая-то там Уоллис Симпсон (урождённая Уорфилд), со спорной репутацией, без каких-то именитых предков, да и вообще дважды разведённая!
Но кто она такая?

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Уоллис родилась в Пенсильвании 19 июня 1896 года в семье, жившей в уникальном тогда статусе, не женатой пары. Симпсон с самого детства выслушивала оскорбления на тему своей "безродности", что было большой проблемой. Ряд данных утверждает, что отец Уоллис скончался, едва девочке исполнилось полгода. Сплетники болтали, что он и вовсе оставил мать с младенцем.
Но это, в общем, и неважно, главное, что поняла Уоллис - к выбору будущего спутника жизни нужно подходить ответственно и непременно официально регистрировать отношения.

Первым мужем Уоллис стал лётчик, с которым она пробыла в законном браке около пяти лет. Потом пара развелась. Девушка не стала долго горевать и начала свои поиски идеального заново. Но все отношения как-то не вели под венец. От очередной невзаимной любви Уоллис уехала "на воды" аж в Китай, где... внезапно встретила первого мужа и сошлась с ним.
Окончательно их отношения прекратились в 1927 году, а в 1928 году познакомилась с Эрнестом Симпсоном, с которым и переехала сначала в США, а потом в Великобританию.

Освоившись в Лондоне Уоллис открыла свой светский салон и он стал очень и очень популярен среди жителей столицы. И вот эта внезапная известность привела Уоллис в 1931 году к той самой встрече с королевским двором.

23 июня 1894 в Южной Англии родился старший правнук королевы Виктории по прямой мужской линии. И, стало быть, ему и пришлось бы стать королём в будущем.
Полное имя принца Уэльского было Эдуард-Альберт-Христиан-Эндрю-Патрик-Дэвид. Давайте всё же сократим до Эдуарда. Мальчик с самого детства был не самым общительным и вместо друзей предпочитал чтение книг. С возрастом его замкнутость только прогрессировала, девушек юноша стеснялся и начинал заикаться в их присутствии. Ситуация становилась уже довольно критичной, пока Эдуарду не исполнилось 24 года и он не сошёлся с женщиной аж на 16 лет старше себя - Фридой Дадли Уорд. Она была абсолютной противоположностью будущему королю - уверенная в себе, остроумная, решительная и интеллектуальная. И жена одного из палаты лордов, который, кстати, к связи супруги с венценосным молодым человеком, отнёсся довольно спокойно. Роман Эдуарда и Фриды длился аж 10 лет и закончился, когда он предложил ей руку и сердце. Отношения они, кстати, не скрывали, но всей прессе было строго-настрого запрещено писать об этом.

Королевский двор всполошился: Эдуард и Фрида должны были стать причиной колоссального скандала. Фрида отправилась в поместье законного мужа, а принц остался в столице с разбитым на мелкие осколки сердцем. Семья тихо радовалась за его спиной - зрелая женщина, которая вряд ли смогла бы родить здорового наследника престола... Так себе перспектива.
И это они ещё не знали, что их ждёт через пару лет, когда Эдуард встретил Уоллис Симпсон. На тот момент ей было 35 лет, а Эдуарду - 37. Взрослые люди.
Три года они просто дружили, но потом их отношения переросли в роман. Ну а законный муж на это отреагировал примерно также как и муж Фриды - с истинно английским спокойствием.

Даже сама Уоллис не предполагала, что роман с принцем выльется во что-то долгоиграющее. Но заполучить себе в любовники принца... Кто же откажется?

СМИ рты никто не закрывал, поэтому они с удовольствием смаковали новый скандал. И даже нашли фотокарточки обоих мужей Уоллис.
В 1936 году отец Эдуарда скончался, о чем тот сообщил своей любимой, уточнив, что это никак не повлияет на их отношения. И вот, в 42 года Эдуард вступает на престол, сообщив, что готов жениться на своей любимой женщине прямо сейчас. Двор снова заволновался, а уж про Уоллис, которая к тому моменту уже действительно любила своего принца, ставшего королём, распространяли максимально ужасные слухи. Королевская семья считала её вульгарной, придворные шептали, что она в Китае работала в борделе и там овладела всякими эротическими практиками. Что из-за этого-то Эдуард с ней.
Ну а народ Англии категорически не желал того, чтобы на троне была американка.

Уоллис тоннами получала хамские письма каждый день, англичане стояли под окнами дворца с не менее хамскими плакатами. В общем, отовсюду на Уоллис лилась грязь.

8 декабря 1936 года вышло интервью The Daily Express с Уоллис, где она прямо сказала, что готова удалиться, если это решит все проблемы. Но Эдуард, ставший более решительным и уверенным в себе, принял своё собственное решение.

Стало предельно понятно, что или престол, или Уоллис. Решив не дожидаться официальной торжественной коронации, Эдуард VIII отказался от престола 11 декабря 1936 года. Он был королём 325 дней.


"Я отрекаюсь, потому, что не нахожу невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю"


Эдуард и Уоллис уехали из Англии. Перед отплытием Эдуард попрощался со своим братом Георгом, внезапно ставшим королём и, прихватив небольшую свиту, отбыл.
Пара поженилась 3 июня 1937 года во Франции. Теперь они оба были герцогом и герцогиней Виндзорскими. Но парламент категорически стал настаивать, чтобы Уоллис не называли "Её королевское высочество" и Георг решил сдаться под натиском.

Брак невозможен был из-за политики. Многие считали, что она плохо влияет на Эдуарда и что она чуть ли не шпионка, желающая пробраться поближе к секретам Англии.
После недолгой и полуслучайной встречи пары с Адольфом Гитлером Эдуарда решили срочненько отправить на Багамские острова в должности губернатора. Где Уоллис с мужем провели пять чудесных лет (с 1940 по 1945 годы) - подальше не только от войны, но и от политики в целом.

По окончании войны пара переехала в Америку, где жили обычной жизнью. Уоллис, кстати, не была молчаливой и покорной женой - она могла запретить (и запрещала) своему мужу пить, могла отпустить колкость в его адрес, но при этом безоговорочно поддерживала его во всём, включая даже увлечение цветочками и садоводством.
Да. Что бы там не говорили злые языки, на деле оказалось, что Уоллис все эти титулы, деньги и известность, не были так уж нужны. Она нашла своё счастье, пусть и доставшееся ей с таким трудом.

После смерти Эдуарда (1972 год) Уоллис осталась верна своему отречённому королю. Да, конечно, снова ей начали приписывать какие-то безумные романы, но им не нашлось ни одного доказательства.
Уоллис пережила любимого на целых 14 лет и умерла 24 апреля 1986 году. Её похоронили рядом с мужем, в усыпальнице Виндзоров.

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Метки: Англия   Виндзоры   Прошлое   интересное   истории   король   любовь   отношения   
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5  комментариев
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7k
satra Час назад
А вот это тут совсем не причем? Ага, любовь.
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Никто из этой семейки людоедов не интересует.
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13k
Света 52 минуты назад
Думаю что психиатры точно знают почему принц привязался к дважды разведённой с сомнительной репутацией женщине. Ну а его первый роман это конечно подтверждает. То есть никакой любви там не было. Была куча психических и психологических проблем. А когда он находил того, кто был способен терпеть и справляться с его проблемами, он прилиплялся как пиявка. Отречение тоже подтверждает насколько плохо у него было с психическим здоровьем. Его поставили перед выбором: трон или женщина. Без трона он прожить мог, а вот без данной женщины(духовного терапевта и поводыря) не смог бы. Ему предлагалось оставить её в качестве любовницы, но тут уж Уоллис закусила удила, что бы там она не говорила обратного. Тем более что дурой она не была и понимала, что как только король женится, её задвинут в уголок, а то и вовсе ушлют и станет она никем. А так её устраивал титул, доходы и даже некий романтичный флёр и сочувствие многих. Так что отречение было предначертано. Кстати об этом втихую говорили ещё при жизни его папани Георга.
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1277 постов (1199 в горячем)

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