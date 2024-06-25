Корона или любовь: история Эдуарда VIII

Первым мужем Уоллис стал лётчик, с которым она пробыла в законном браке около пяти лет. Потом пара развелась. Девушка не стала долго горевать и начала свои поиски идеального заново. Но все отношения как-то не вели под венец. От очередной невзаимной любви Уоллис уехала "на воды" аж в Китай, где... внезапно встретила первого мужа и сошлась с ним.

Окончательно их отношения прекратились в 1927 году, а в 1928 году познакомилась с Эрнестом Симпсоном, с которым и переехала сначала в США, а потом в Великобританию.

Освоившись в Лондоне Уоллис открыла свой светский салон и он стал очень и очень популярен среди жителей столицы. И вот эта внезапная известность привела Уоллис в 1931 году к той самой встрече с королевским двором.