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Взрыв цистерновоза газовой компании попал на&nbsp;видео в&nbsp;Бразилии

Взрыв цистерновоза газовой компании попал на видео в Бразилии

Автор:
23 июня 2024 09:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   Видео   ЧП   в мире   взрыв   новости   цистерновоз   
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Жители района Вила-Исабель (Рио-де-Жанейро, Бразилия) оказались в эпицентре мощного взрыва автоцистерны.

Спасатели позже заявили, что задняя часть цистерны была разорвана на 3 части и отброшена на 100 метров.


По информации СМИ, грузовик возвращался из Барра-да-Тижука (район Рио-де-Жанейро), куда доставил 30 тысяч литров топлива.


«Этот грузовик был пустым, он только что закончил заправку и взорвался. Мы не знаем, почему возникла эта проблема», - заявил позже местный чиновник.

Однако очевидцы рассказали, что видели, как грузовик врезался в уличную проводку, после чего произошло замыкание.


Местный житель, ехавший за грузовиком на бронированном автомобиле марки Jeep Compass угодил под взрывную волну.


«Это было неожиданно. В тот момент я не мог ничего понять, это был очень громкий шум. Я почувствовал давление, прижимающее меня к автокреслу, после чего передо мной разбилось лобовое стекло. Я увидел столб и искры, и подумал, что это столб взорвался. Позже я понял, что это был грузовик и вышел из машины, а затем увидел масштабы бедствия»,- рассказал очевидец взрыва.

В результате мощного взрыва никто не пострадал. Десятки домов и автомобилей лишились остекления.


«Трансформатор тоже взорвался. Я попытался повернуть назад и увидел, как куски летят прямо над моей машиной. Электропроводка в этом районе очень низко расположена и время от времени мимо проезжают грузовики, потому возникают подобные случаи. К счастью, этот цистерновоз был пуст и я даже не знаю какие последствия были бы, если в резервуаре был газ», - рассказал другой участник дорожного движения, оказавшийся на месте происшествия.


В пресс-службе компании, занимающейся перевозкой топлива позже сообщили, что экстренные службы были задействованы в устранении последствий взрыва и с их стороны проводится расследование происшествия.

Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   ЧП   в мире   взрыв   новости   цистерновоз   
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5  комментариев
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Бровеносец в потёмках 42 минуты назад
Может это была рекламная акция компании Jeep, чтобы свой Compass продемонстрировать?
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Влад Бровеносец в потёмках 36 минут назад
За такую рекламную компанию хороший срок светит..
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7k
hhwost 10 минут назад
имхо "мощный взрыв" это когда воронка вместо машины осталась,
а тут просто цистерну разорвало. и слава Богу, вобщем то, люди не пострадали, а стёкла - ничо, поменяют.
мне вот интереснее, провода они повыше перевесят или пох, до следующего раза?
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12k
BarOb Полчаса назад
Всегда непроизвольно сжимается очко, когда едешь рядом с газовозом.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3048 постов (2962 в горячем)

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