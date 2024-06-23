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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1511 постов • 63 подписчика подписаться
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Взрыв автоцистерна газовой компании попал на&nbsp;видео в&nbsp;Бразилии

Взрыв автоцистерна газовой компании попал на видео в Бразилии

Автор:
23 июня 2024 09:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   Видео   ЧП   автоцистерна   в мире   взрыв   новости   
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Жители района Вила-Исабель (Рио-де-Жанейро, Бразилия) оказались в эпицентре мощного взрыва автоцистерны.

Спасатели позже заявили, что задняя часть цистерны была разорвана на 3 части и отброшена на 100 метров.


По информации СМИ, грузовик возвращался из Барра-да-Тижука (район Рио-де-Жанейро), куда доставил 30 тысяч литров топлива.


«Этот грузовик был пустым, он только что закончил заправку и взорвался. Мы не знаем, почему возникла эта проблема», - заявил позже местный чиновник.

Однако очевидцы рассказали, что видели, как грузовик врезался в уличную проводку, после чего произошло замыкание.


Местный житель, ехавший за грузовиком на бронированном автомобиле марки Jeep Compass угодил под взрывную волну.


«Это было неожиданно. В тот момент я не мог ничего понять, это был очень громкий шум. Я почувствовал давление, прижимающее меня к автокреслу, после чего передо мной разбилось лобовое стекло. Я увидел столб и искры, и подумал, что это столб взорвался. Позже я понял, что это был грузовик и вышел из машины, а затем увидел масштабы бедствия»,- рассказал очевидец взрыва.

В результате мощного взрыва никто не пострадал. Десятки домов и автомобилей лишились остекления.


«Трансформатор тоже взорвался. Я попытался повернуть назад и увидел, как куски летят прямо над моей машиной. Электропроводка в этом районе очень низко расположена и время от времени мимо проезжают грузовики, потому возникают подобные случаи. К счастью, этот цистерновоз был пуст и я даже не знаю какие последствия были бы, если в резервуаре был газ», - рассказал другой участник дорожного движения, оказавшийся на месте происшествия.


В пресс-службе компании, занимающейся перевозкой топлива позже сообщили, что экстренные службы были задействованы в устранении последствий взрыва и с их стороны проводится расследование происшествия.

Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   ЧП   автоцистерна   в мире   взрыв   новости   
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22  комментария
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Может это была рекламная акция компании Jeep, чтобы свой Compass продемонстрировать?
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376
Влад Бровеносец в потёмках 2 часа назад
За такую рекламную компанию хороший срок светит..
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375
Самуил Маршак 5 минут назад
Удивила дамочка в белом костюме с черным чемоданом. Невозмутимо прошагала вперед. Только пыль с прически стряхнула
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29k
Matrosskin 15 минут назад
Потому и взорвался что пустой был. Пары топлива плюс воздух, плюс температура. "Пробило" с провода и всё, считай как свеча зажигания в цилиндре работающего двигателя в конце ВМТ сработало. С соответствующим эффектом
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12k
Властелин 38 минут назад
Там похоже бронированый это в так бытовуха.
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8k
Neo 45 минут назад
Двойные ограждения с пиками, егоза, бронированные авто, Б- безопасность.
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20
TradeMoney 51 минуту назад
Непоколебимая женщина пыль с волос стряхнула и пошла.
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2k
Провокатор Час назад
Ну это не взрыв, это взрывчик.
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17k
Типа граф Час назад
Вот тут полный был ...
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452
Кукер Час назад
Интересные там заборы... И машины бронированные.
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7k
hhwost 2 часа назад
имхо "мощный взрыв" это когда воронка вместо машины осталась,
а тут просто цистерну разорвало. и слава Богу, вобщем то, люди не пострадали, а стёкла - ничо, поменяют.
мне вот интереснее, провода они повыше перевесят или пох, до следующего раза?
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12k
BarOb 2 часа назад
Всегда непроизвольно сжимается очко, когда едешь рядом с газовозом.
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452
Кукер вася васильев Час назад
Не взорвался бы.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3048 постов (2962 в горячем)

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