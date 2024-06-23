Взрыв автоцистерна газовой компании попал на видео в Бразилии

Спасатели позже заявили, что задняя часть цистерны была разорвана на 3 части и отброшена на 100 метров.





По информации СМИ, грузовик возвращался из Барра-да-Тижука (район Рио-де-Жанейро), куда доставил 30 тысяч литров топлива.



