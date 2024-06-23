Взрыв автоцистерна газовой компании попал на видео в Бразилии

Жители района Вила-Исабель (Рио-де-Жанейро, Бразилия) оказались в эпицентре мощного взрыва автоцистерны.
Спасатели позже заявили, что задняя часть цистерны была разорвана на 3 части и отброшена на 100 метров.
По информации СМИ, грузовик возвращался из Барра-да-Тижука (район Рио-де-Жанейро), куда доставил 30 тысяч литров топлива.
«Этот грузовик был пустым, он только что закончил заправку и взорвался. Мы не знаем, почему возникла эта проблема», - заявил позже местный чиновник.
Однако очевидцы рассказали, что видели, как грузовик врезался в уличную проводку, после чего произошло замыкание.
Местный житель, ехавший за грузовиком на бронированном автомобиле марки Jeep Compass угодил под взрывную волну.
«Это было неожиданно. В тот момент я не мог ничего понять, это был очень громкий шум. Я почувствовал давление, прижимающее меня к автокреслу, после чего передо мной разбилось лобовое стекло. Я увидел столб и искры, и подумал, что это столб взорвался. Позже я понял, что это был грузовик и вышел из машины, а затем увидел масштабы бедствия»,- рассказал очевидец взрыва.
В результате мощного взрыва никто не пострадал. Десятки домов и автомобилей лишились остекления.
«Трансформатор тоже взорвался. Я попытался повернуть назад и увидел, как куски летят прямо над моей машиной. Электропроводка в этом районе очень низко расположена и время от времени мимо проезжают грузовики, потому возникают подобные случаи. К счастью, этот цистерновоз был пуст и я даже не знаю какие последствия были бы, если в резервуаре был газ», - рассказал другой участник дорожного движения, оказавшийся на месте происшествия.
В пресс-службе компании, занимающейся перевозкой топлива позже сообщили, что экстренные службы были задействованы в устранении последствий взрыва и с их стороны проводится расследование происшествия.
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а тут просто цистерну разорвало. и слава Богу, вобщем то, люди не пострадали, а стёкла - ничо, поменяют.
мне вот интереснее, провода они повыше перевесят или пох, до следующего раза?
В пробке стоял за десять машин от него, шарахнуло хорошо, думал органы внутри местами поменялись. Те кто ближе был, остались без стекол в тачках.