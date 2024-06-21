Валерий Золотухин, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1.

В 1963 году, после окончания института, его приглашают в Театр имени Моссовета, где он работает год, после чего молодой актер переходит в Театр драмы и комедии на Таганке, где работал практически до последних дней жизни. Среди его ролей, сыгранных на этой сцене, — в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Герой нашего времени», «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий», «Жизнь Галилея», «Мать» и др.