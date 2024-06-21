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Валерий Золотухин, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Валерий Золотухин, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Автор:
21 июня 2024 20:45
Метки: Валерий Золотухин   Россия   СССР   Фотографии   кино   
126
9

Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года в деревне Быстрый Исток на Алтае, в семье председателя колхоза. После школы Валерий приезжает в Москву и поступает в ГИТИС на отделение оперетты.

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4  комментария
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5k
Горожанин 3 часа назад
Велик Золотухин - и дорог!
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Харон ( Χάρων) 3 часа назад
Да, была советская школа актёрского мастерства...
И куда она делась?
Породила разных петровых, козловских и иже с ними, которые ОДИНАКОВЫ во ВСЕХ "фильмах" независимо от сюжета и жанра.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5568 постов (5563 в горячем)

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