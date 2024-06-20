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Маленькая девочка чуть не попала под колёса автомобиля

Маленькая девочка чуть не попала под колёса автомобиля

Автор:
20 июня 2024 07:08
Метки: Видео   Китай   дети   люди   мама   повезло   
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Жительница китайского города, пересекая оживлённую дорогу вместе с маленькой дочерью, чуть не лишилась ребёнка. Женщина в последний момент успела спасти девочку.

Водитель проезжающего мимо автомобиля, по всей видимости не заметил пешеходов и разбил детский велосипед. Благодаря реакции молодой мамы, девочка, сидящая на двухколёсном средстве передвижения не угодила под колёса автомобиля.

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Метки: Видео   Китай   дети   люди   мама   повезло   
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5  комментариев
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2k
Casey 43 минуты назад
и как в этой ситуации можно было не заметить мать с ребенком на велике!?
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perekrestok 3 минуты назад
По всему миру ездят и на дорогу не смотрят. Наверняка в телефон водитель залип.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3713 постов (3683 в горячем)

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