Девушка ранила парней, пытавшихся её ограбить

В Аргентине двое парней подъехали к девушке на улице и попытались её ограбить. Однако налетчики ошиблись с выбором жертвы. Оказалось, что девушка работает в полиции.
В Аргентине двое парней попытались ограбить девушку на улице, но она неожиданно дала им отпор.
Девушка шла по тротуару, когда к ней подъехал мотоцикл и резко затормозил рядом. С него спрыгнул парень и бросился на жертву, однако она оказалась не так беззащитна.
Выяснилось, что грабители выбрали жертвой девушку, которая работает в полиции: хоть в момент нападения она не была при исполнении, у нее осталось табельное оружие. Чтобы защитить себя, она открыла стрельбу. Оба нападавших пострадали, но смогли сбежать.
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Через несколько минут в местную больницу поступил раненый мужчина, совпавший по описанию с одним из неудачливых грабителей. Спустя несколько часов за медицинской помощью обратился и второй злоумышленник. Обоих мужчин задержали. Полицейским удалось установить возраст пострадавших: им 18 и 19 лет.
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