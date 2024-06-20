Девушка ранила парней, пытавшихся её ограбить

В Аргентине двое парней попытались ограбить девушку на улице, но она неожиданно дала им отпор.

Девушка шла по тротуару, когда к ней подъехал мотоцикл и резко затормозил рядом. С него спрыгнул парень и бросился на жертву, однако она оказалась не так беззащитна.

Выяснилось, что грабители выбрали жертвой девушку, которая работает в полиции: хоть в момент нападения она не была при исполнении, у нее осталось табельное оружие. Чтобы защитить себя, она открыла стрельбу. Оба нападавших пострадали, но смогли сбежать.