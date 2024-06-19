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Опасный вулканический туризм в Исландии

Опасный вулканический туризм в Исландии

Автор:
19 июня 2024 14:28
Метки: Видео   в мире   вулкан   извержение   исландия   люди   экстрим   
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Множество туристов приезжают в Исландию ради так называемого вулканического туризма. Десятки людей собираются вместе, чтобы вблизи посмотреть на выброс магмы

На основных маршрутах часто нередко наблюдаются длинные очереди желающих сделать дневные и ночные фотографии огненного зрелища.

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Метки: Видео   в мире   вулкан   извержение   исландия   люди   экстрим   
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Serg2001 50 минут назад
Красиво!...)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3713 постов (3678 в горячем)

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