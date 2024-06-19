В Подмосковье девушка с ножом попыталась напасть на посетителей магазина

В одном из магазинов Воскресенска девушка схватила с прилавка нож и начала кидаться на других людей. К счастью, никто из посетителей и сотрудников магазина не пострадал. Её смогли обезвредить несколько мужчин.
В отношении 19-летней девушки возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).
«По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине «Дикси» в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей. От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали её», — сообщает Следственный комитет.
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