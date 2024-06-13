Сергей Маковецкий, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

4.

С 1990 года актер по совместительству с театром Вахтангова начал играть в Театре Романа Виктюка, где его дебютом стала роль Шостаковича в спектакле «Уроки мастера», которая принесла ему шумный успех. Затем последовали: Рене Галлимар в «М. Баттерфляй», Илья в «Рогатке», Циклоп в «Полонезе Огинского», Мальпьери в «Я тебя больше не знаю, милый», Валерио в «Любви с придурком» и другие. Также Маковецкий сыграл царевича Алексея в спектакле «Государь ты наш, батюшка...» Петра Фоменко. Сегодня актер параллельно работает еще и в других театрах: МТЮЗе и антрепризах.