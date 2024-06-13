Сергей Маковецкий, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Сергей Васильевич Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Носит фамилию матери — Маковецкой Анны Григорьевны, так как его отец — Василий — ушёл из семьи ещё до его рождения. Мать работала на киевском заводе искусственных кож «Вулкан». Детство актёра прошло в дарницкой новостройке. Учась в киевской средней школе № 126, Сергей Маковецкий активно занимался спортом — фигурным катанием и водным поло.
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Сергей Маковецкий с супругой Еленой.
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