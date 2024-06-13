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Сергей Маковецкий, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Сергей Маковецкий, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Автор:
13 июня 2024 21:32
Метки: Россия   СССР   кино   фото   
205
9

Сергей Васильевич Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Носит фамилию матери — Маковецкой Анны Григорьевны, так как его отец — Василий — ушёл из семьи ещё до его рождения. Мать работала на киевском заводе искусственных кож «Вулкан». Детство актёра прошло в дарницкой новостройке. Учась в киевской средней школе № 126, Сергей Маковецкий активно занимался спортом — фигурным катанием и водным поло.

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Метки: Россия   СССР   кино   фото   
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3  комментария
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12k
поручик Ржевский 7 часов назад
А Вам хорошо...
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1k
Кондратий Собакин 5 часов назад
А ведь ему уже 66. Увы. Дай Бог ему прожить как можно дольше!
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4k
RaiJu 5 часов назад
Талант. Мне нравится.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5538 постов (5535 в горячем)

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