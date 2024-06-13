Девушки пришли в магазин без штанов

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В Норильске девушки пришли в магазин в нижнем белье. Проспорили или баня за углом?
Умеют удивить и привлечь к себе внимание
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