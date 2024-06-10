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"Шашечки" вне закона: за&nbsp;опасное вождение в&nbsp;России будут лишать прав

"Шашечки" вне закона: за опасное вождение в России будут лишать прав

Автор:
10 июня 2024 22:41
Сообщество : Жить в России
Метки: депутат   закон   опасное вождение   правительство   штрафы   ярослав нилов   
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Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. и временном лишении водительских прав за опасное вождение, сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.

Опасное вождение - теперь вне закона,

- написал Нилов в своем ТГ-канале.

Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы... Хватит. За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму.

Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

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Метки: депутат   закон   опасное вождение   правительство   штрафы   ярослав нилов   
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6  комментариев
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Пси-формат Час назад
Опасное вождение бесполезное понятие, на мой взгляд. За все что классифицируется как опасное вождение: непредоставление преимущества, невключение поворотника, несоблюдение дистанции и прочее - уже есть статьи в КоАПе. Просто нужно штрафовать за все выявленные нарушения, а не только за одно самое дорогое. Перестроился 20 раз без поворотника - получи 20 протоколов.
"Создает угрозу" - это вообще в самом понятии ТС заложено как средстве повышенной опасности. За уши можно притянуть к любому водителю.
А то что реально является опасным вождением, когда на встречку или обочину выталкивают, в левом ряду магистралей тормозят и т.п., нужно рассматривать как покушение на жизнь и в рамках УК уже работать, в том числе на псих.экспертизу отправлять и, возможно, навсегда прав лишать, а не на месяц.
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Ёшкин кот Час назад
Вот интересно: срать по левой полосе на трассе с бешеной скоростью 50 км/ч подпадает под понятие опасного вождения?
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297
Алексей Давыдов Ёшкин кот 44 минуты назад
нет! До знака 130 включительно!)))
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52k
Элек Мек Час назад
Начните с обочечников телефонных кнопкодавов.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1518 постов (1447 в горячем)
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