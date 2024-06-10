"Шашечки" вне закона: за опасное вождение в России будут лишать прав

Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. и временном лишении водительских прав за опасное вождение, сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.
Опасное вождение - теперь вне закона,
- написал Нилов в своем ТГ-канале.
Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы... Хватит. За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму.
Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.
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"Создает угрозу" - это вообще в самом понятии ТС заложено как средстве повышенной опасности. За уши можно притянуть к любому водителю.
А то что реально является опасным вождением, когда на встречку или обочину выталкивают, в левом ряду магистралей тормозят и т.п., нужно рассматривать как покушение на жизнь и в рамках УК уже работать, в том числе на псих.экспертизу отправлять и, возможно, навсегда прав лишать, а не на месяц.