"Шашечки" вне закона: за опасное вождение в России будут лишать прав

Депутат опубликовал текст документа, из которого следует, что опасное вождения повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект вносится в Думу.