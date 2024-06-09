Прогулка по Санкт-Петербургу 1911 года

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Давайте вместе посмотрим каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
2.
Открытие моста Императора Петра Великого (ныне - Большеохтинский мост), которое состоялось 26 октября 1911 года.
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3.
Ещё из новинок городского хозяйства - в 1911 году в Петербурге стали появляться полноценные автобусы.
Вот, например, первый автобус шведской фирмы "Тидагольм" у дома номер 15 по Вознесенскому проспекту (формально это Казанская улица).
4.
Знаменитый в то время скейтинг-ринг, который находился на Кронверкском проспекте напротив современной Соборной мечети.
7.
Хивинский хан где-то под Санкт-Петербургом во время своего визита в Российскую империю. Фото: Сергея Прокудина-Горского.
Доподлинно известно, что 30 мая 1911 года этот хан был на визите у царя в Петергофе, возможно, снимок там и сделан.
8.
Сиротский дом и училище Латышской лютеранской церкви на перекрёстке Загородного проспекта и Подольской улицы.
9.
Операционный зал Русского для внешней торговли банка, который располагался на Большой Морской улице.
11.
На железнодорожной станции Лигово.
Лигово тогда было не просто пригородом Санкт-Петербурга, а невероятно интересным районом, который кардинально отличался от мест, которые его окружали.
13.
Вид на Николаевский вокзал на Знаменской площади. Сейчас вокзал называется Московским, а площадь - Восстания.
14.
Николай Второй выходит из автомобиля Delaunay-Belleville перед зданием Сената на Сенатской площади.
15.
Андрей Платонович Нагель, издатель журнала "Автомобиль", на старте ралли Санкт-Петербург - Рим - Санкт-Петербург на своём "Руссо-Балте".
Снимок сделан на Конногвардейском бульваре.
16.
А вот тот же Нагель за рулём другого "Руссо-Балта" перед другим пробегом, на этот раз из Санкт-Петербурга в Севастополь.
18.
Продажа жетонов в пользу благотворительного общества по борьбе с чахоткой в день «Белого цветка» рядом с Медным Всадником.
19.
Дни "Белого цветка" проводились в Российской империи начиная с 1911 года.
Изначально идея этого общества по борьбе с туберкулёзом возникла в Швеции, где оно и было основано в 1908 году.
20.
Павильон "Ямайские бананы" на Царскосельской выставке 1911 года.
А вот что про этот павильон писали в газетах Петербурга того времени: Незатейливость постройки, чрезвычайная упрощенность и оригинальность – все это привлекало к павильону ямайских бананов. Простой шалаш торговца бананами переносил зрителя в далекие жаркие страны, где зреют эти вкусные плоды. Кстати, на начало 20-го века организация продажи бананов была хорошо поставлена только в Санкт-Петербурге, Москве и Риге, несмотря на то, что эти экзотические фрукты считались тогда более питательными и здоровыми, чем яблоки и апельсины
21.
Продолжаем знакомиться с Петербургом экзотическим - торговцы пальмами на Мытнинской набережной.
Кстати, буквально вершин в торговом деле в те годы достигли представители ярославской губернии, который слыли прирождёнными торговцами. И да, пальмами в Петербурге торговали тоже они.
22.
Строители храма Спас-на-Водах, который располагался на Ново-Адмиралтейском острове.
Храм утрачен - 8 марта 1932 года он был окончательно закрыт и вскоре взорван, несмотря на тысячи собранных подписей против этого.
27.
Главный цирк Петербурга того времени это, безусловно, цирк Чинизелли на Фонтанке. На фото - репетиционный процесс.
28.
Автомобильная мастерская и гараж Северного товарищества промышленности и торговли на Малой Посадской улице.
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