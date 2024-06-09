Прогулка по Санкт-Петербургу 1911 года

20.

А вот что про этот павильон писали в газетах Петербурга того времени: Незатейливость постройки, чрезвычайная упрощенность и оригинальность – все это привлекало к павильону ямайских бананов. Простой шалаш торговца бананами переносил зрителя в далекие жаркие страны, где зреют эти вкусные плоды. Кстати, на начало 20-го века организация продажи бананов была хорошо поставлена только в Санкт-Петербурге, Москве и Риге, несмотря на то, что эти экзотические фрукты считались тогда более питательными и здоровыми, чем яблоки и апельсины