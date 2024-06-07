Мужчина несколько раз ударил комика за оскорбительный комментарий о своем сыне

В Испании разгневанный зритель явился на выступление стендапера и несколько раз ударил его на глазах у зала.

Попавший на видео инцидент произошел в Мадриде вечером 3 июня. Комик Хайме Каравака выступал с монологом, когда на сцену выскочил мужчина и ударил его по лицу. Стендапер забился в угол, а напавший на него начал кричать: «Это за педофильские комментарии о моем сыне! Повторишь, что сказал о нем, мне в лицо? Ты кусок дерьма! Ему всего три месяца!»

После этого мужчина извинился перед зрителями, сказал, что он «всего лишь отец, который защищает своего ребенка», дал еще одну пощечину комику и ушел. Позже выяснилось, что нападавшего зовут Альберто Пуджилато. Накануне он опубликовал в социальной сети фотографию с трехмесячным сыном. Каравака пришел в комментарии и написал: «Вполне возможно, что ваш сын станет геем». Далее комик предположил, что мальчик со временем будет вступать в сексуальные отношения с чернокожими мужчинами. Это и вызвало гнев у Пуджилато.