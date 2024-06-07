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Мужчина несколько раз ударил комика за оскорбительный комментарий о своем сыне

Мужчина несколько раз ударил комика за оскорбительный комментарий о своем сыне

Автор:
07 июня 2024 06:03
Метки: Видео   Испания   инцидент   комик   комментарий   степдап   степдапер   
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В Испании мужчина проехал несколько часов, чтобы наказать степдапера, который оскорбил в интернете его маленького сына.

В Испании разгневанный зритель явился на выступление стендапера и несколько раз ударил его на глазах у зала.

Попавший на видео инцидент произошел в Мадриде вечером 3 июня. Комик Хайме Каравака выступал с монологом, когда на сцену выскочил мужчина и ударил его по лицу. Стендапер забился в угол, а напавший на него начал кричать: «Это за педофильские комментарии о моем сыне! Повторишь, что сказал о нем, мне в лицо? Ты кусок дерьма! Ему всего три месяца!»

После этого мужчина извинился перед зрителями, сказал, что он «всего лишь отец, который защищает своего ребенка», дал еще одну пощечину комику и ушел. Позже выяснилось, что нападавшего зовут Альберто Пуджилато. Накануне он опубликовал в социальной сети фотографию с трехмесячным сыном. Каравака пришел в комментарии и написал: «Вполне возможно, что ваш сын станет геем». Далее комик предположил, что мальчик со временем будет вступать в сексуальные отношения с чернокожими мужчинами. Это и вызвало гнев у Пуджилато.

После происшествия в клуб приехала полиция, однако Каравака не стал писать заявление на своего обидчика. Пуджилато оказался достаточно известным музыкантом. В испанской прессе его охарактеризовали как человека крайне правых взглядов, который часто в негативном ключе отзывается о нелегальной иммиграции и представителях ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Каравака, напротив, известен своими крайне либеральными взглядами.

Вечером после конфликта Пуджилато выложил фотографию из ресторана и подписал: «Отдыхаю после хорошо выполненной работы».

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Метки: Видео   Испания   инцидент   комик   комментарий   степдап   степдапер   
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2023 49 секунд назад
Всё правильно сделал.
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Себастьян Перейра
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