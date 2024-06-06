В Петербурге задержали этно-банду таксистов, обчищавшую клиентов





А совсем недавно в столице на Неве задержали еще одну этно-банду. Отравленным спиртным они не пользовались, действовали более примитивно. Подвыпивший человек, как правило, плохо соображает и не фиксирует события, поэтому облапошить его было довольно просто.





В состав группировки входил 43-летний "главарь" и пара его подельников 19 и 22 лет. Организатор группы, отвечал за поиск и выбор нетрезвой жертвы. Посадив в авто пьяного пассажира, водитель просил у него под предлогом помощи мобильный телефон, который затем передавался сообщнику. Тот пересаживался в другое авто и списывал со счета жертвы деньги. Как правило, пассажиры в тот момент мало что помнили, поэтому когда обнаруживали пропажу средств, не понимали, на что их потратили и как.





Банда действовала с конца 2023 года, но задержать негодяев удалось лишь недавно. Очередной потерпевший вдруг вспомнил, что сам разблокировал телефон перед тем как дать его водителю. После той поездки он лишился 5 миллионов рублей со счёта и самого смартфона. Грабители также не постеснялись оплатить деньгами пассажира покупки в интернет-магазине. По геолокации выяснилось, что покупки совершались в разных частях города - и этот маршрут не совпадал с перемещением такси, в котором находился пассажир, что указывало на наличие сообщников у водителя.







При задержании товарищи были слегка озадачены.



