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В Петербурге задержали этно-банду таксистов, обчищавшую клиентов

В Петербурге задержали этно-банду таксистов, обчищавшую клиентов

Автор:
06 июня 2024 06:57
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Санкт-Петербург   Такси   грабители   задержание   миграционные преступники   полиция   таксисты   этнобанда   
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Действовали по проверенной схеме: искали нетрезвых людей и облегчали их карманы, воруя гаджеты и все, что плохо лежало.

В минувшем апреле в Москве задержали пару предприимчивых мужчин, которые решили поправить своё материальное положение с помощью пьяных людей. Под видом добрых самаритян они предлагали подвыпившему мужчине подвезти его до дома, а по пути накачивали спиртным со снотворным. В результате пассажир не контролировал ситуацию, что было на руку мошенникам. Они обчищали карманы заснувшего человека и, получив доступ к онлайн-банку, набирали кредиты, которые тут же обналичивали. Затем жертва выгружалась где-то неподалёку, а грабители уезжали с карманами, полными денег. У одного из потерпевших похитили около пяти миллионов рублей, у второго — почти миллион рублей.



А совсем недавно в столице на Неве задержали еще одну этно-банду. Отравленным спиртным они не пользовались, действовали более примитивно. Подвыпивший человек, как правило, плохо соображает и не фиксирует события, поэтому облапошить его было довольно просто.


В состав группировки входил 43-летний "главарь" и пара его подельников 19 и 22 лет. Организатор группы, отвечал за поиск и выбор нетрезвой жертвы. Посадив в авто пьяного пассажира, водитель просил у него под предлогом помощи мобильный телефон, который затем передавался сообщнику. Тот пересаживался в другое авто и списывал со счета жертвы деньги. Как правило, пассажиры в тот момент мало что помнили, поэтому когда обнаруживали пропажу средств, не понимали, на что их потратили и как.


Банда действовала с конца 2023 года, но задержать негодяев удалось лишь недавно. Очередной потерпевший вдруг вспомнил, что сам разблокировал телефон перед тем как дать его водителю. После той поездки он лишился 5 миллионов рублей со счёта и самого смартфона. Грабители также не постеснялись оплатить деньгами пассажира покупки в интернет-магазине. По геолокации выяснилось, что покупки совершались в разных частях города - и этот маршрут не совпадал с перемещением такси, в котором находился пассажир, что указывало на наличие сообщников у водителя.



При задержании товарищи были слегка озадачены.




Старший член банды, уроженец Азербайджана, имеет несколько судимостей за вымогательство и хищение денег из банкомата. В настоящее время все абу-таксисты задержаны в рамках уголовного дела , возбуждённого по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие устанавливает остальных жертв.

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Метки: Ynews   Санкт-Петербург   Такси   грабители   задержание   миграционные преступники   полиция   таксисты   этнобанда   
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6  комментариев
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669
Corkscrew 17 минут назад
С каждым днем всё больше крепнет уверенность в том, что всех этих черножопых нужно тупо топить в выгребных ямах, возвращая их туда, откуда они вылезли.
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4k
Александр Минуту назад
"Старший член банды, уроженец Азербайджана... "

Где-то человек по имени Беглов живет спокойно
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13k
geminisf 10 минут назад
>Старший член банды, уроженец Азербайджана, имеет несколько судимостей за вымогательство<

Что он делает в России? Кто ему это разрешил? Так же отправить на зону.
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150k
parallax 19 минут назад
А сколько таких и подобных абу-бандюг ещё на свободе и продолжают вершить свои грязные дела.
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2k
Михаил 20 минут назад
Ну почему этно банда? Просто оуевшие чурки! А наши вон защищают этих обезьян и их родню, наплевав на свой народ... суки продажные, развели тут зоопарк!
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17k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Ну хорошо, сам разлочил телефон и че по синей тяге тут же разлочил приложуху банка? Это насколько нужно быть синим, что бы такое сделать?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2175 постов (2165 в горячем)

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