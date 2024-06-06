В Петербурге задержали этно-банду таксистов, обчищавшую клиентов

Действовали по проверенной схеме: искали нетрезвых людей и облегчали их карманы, воруя гаджеты и все, что плохо лежало.
В минувшем апреле в Москве задержали пару предприимчивых мужчин, которые решили поправить своё материальное положение с помощью пьяных людей. Под видом добрых самаритян они предлагали подвыпившему мужчине подвезти его до дома, а по пути накачивали спиртным со снотворным. В результате пассажир не контролировал ситуацию, что было на руку мошенникам. Они обчищали карманы заснувшего человека и, получив доступ к онлайн-банку, набирали кредиты, которые тут же обналичивали. Затем жертва выгружалась где-то неподалёку, а грабители уезжали с карманами, полными денег. У одного из потерпевших похитили около пяти миллионов рублей, у второго — почти миллион рублей.
А совсем недавно в столице на Неве задержали еще одну этно-банду. Отравленным спиртным они не пользовались, действовали более примитивно. Подвыпивший человек, как правило, плохо соображает и не фиксирует события, поэтому облапошить его было довольно просто.
В состав группировки входил 43-летний "главарь" и пара его подельников 19 и 22 лет. Организатор группы, отвечал за поиск и выбор нетрезвой жертвы. Посадив в авто пьяного пассажира, водитель просил у него под предлогом помощи мобильный телефон, который затем передавался сообщнику. Тот пересаживался в другое авто и списывал со счета жертвы деньги. Как правило, пассажиры в тот момент мало что помнили, поэтому когда обнаруживали пропажу средств, не понимали, на что их потратили и как.
Банда действовала с конца 2023 года, но задержать негодяев удалось лишь недавно. Очередной потерпевший вдруг вспомнил, что сам разблокировал телефон перед тем как дать его водителю. После той поездки он лишился 5 миллионов рублей со счёта и самого смартфона. Грабители также не постеснялись оплатить деньгами пассажира покупки в интернет-магазине. По геолокации выяснилось, что покупки совершались в разных частях города - и этот маршрут не совпадал с перемещением такси, в котором находился пассажир, что указывало на наличие сообщников у водителя.
При задержании товарищи были слегка озадачены.
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Старший член банды, уроженец Азербайджана, имеет несколько судимостей за вымогательство и хищение денег из банкомата. В настоящее время все абу-таксисты задержаны в рамках уголовного дела , возбуждённого по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие устанавливает остальных жертв.
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Где-то человек по имени Беглов живет спокойно
Что он делает в России? Кто ему это разрешил? Так же отправить на зону.