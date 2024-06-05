Уилл Смит показал, как снималась перестрелка от первого лица в «Плохих парнях»

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Голливудский актёр Уилл Смит поделился эффектным видео. Он показал, как снималась перестрелка от первого лица в новом фильме с его участием.
До чего техника дошла... Скоро и актеры не понадобятся.
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Хотя он толко мог снять, а показать нам мог и другой человек.
В принцыпе, если это видео передали Уилл Смиту и он его выложил.
Запутанно все это.