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Уилл Смит показал, как снималась перестрелка от первого лица в «Плохих парнях»

Уилл Смит показал, как снималась перестрелка от первого лица в «Плохих парнях»

Автор:
05 июня 2024 09:58
Сообщество : Кино
Метки: Видео   знаменитости   кино   перестрелка   плохие парни   фильм   
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Голливудский актёр Уилл Смит поделился эффектным видео. Он показал, как снималась перестрелка от первого лица в новом фильме с его участием.

До чего техника дошла... Скоро и актеры не понадобятся.

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Метки: Видео   знаменитости   кино   перестрелка   плохие парни   фильм   
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DuckTales Час назад
Круто
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459
Dupych 57 минут назад
Не Уилл Смит, а оператор, который снимал Уилл Смита.
Хотя он толко мог снять, а показать нам мог и другой человек.
В принцыпе, если это видео передали Уилл Смиту и он его выложил.
Запутанно все это.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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