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"Дома есть кто?"⁠⁠: конфликтный посетитель пункта выдачи

"Дома есть кто?"⁠⁠: конфликтный посетитель пункта выдачи

Автор:
05 июня 2024 06:03
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Россия   екатеринбург   конфликт   люди   маркетплейс   пункт выдачи   
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В Екатеринбурге мужчина устроил скандал в пункте выдачи маркетплейса из-за того, что ему не отдавали заказ. Под раздачу попали все: сотрудница пункта выдачи и случайные клиенты.

Диалог не задался с самого начала, когда разгневанный мужчина заявил сотруднице, что он "и не таких сшибал". После он попытался получить свой заказ, но никак не мог найти нужный штрихкод, который был в личном кабинете, о чём клиенту сказала сотрудница. В ответ на это мужик утверждал, что личного кабинета у него нет (возможно, он говорил о своём офисе в этот момент).
В итоге грозный клиент начал требовать письменное объяснение об отказе в обслуживании. Огребла не только бедная сотрудница, но и другие посетители, которые не по своей воле были вовлечены во весь этот цирк.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   екатеринбург   конфликт   люди   маркетплейс   пункт выдачи   
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8  комментариев
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19k
GROMOZEKA 59 минут назад
Из жизни неполноценных.
Бедные сотрудники ПВЗ.
С какими только даунами им не приходится общаться
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5k
РАТНИК Минуту назад
Захотелось бейсбольной битой каждый участок телла недомужика превратить в фарш.
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64k
Hitokiri 13 минут назад
А че не вызвали никого? Он же в полном неадеквате.
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9k
Puans-on 17 минут назад
Что произошло за дверью история умалчивает.
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8k
Харон ( Χάρων) 21 минуту назад
И на этого борова найдётся своя звездюлина.
Толстый не значит сильный.
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
боров сраный
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2k
Damvrot Hohlam 38 минут назад
свинище
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3690 постов (3659 в горячем)

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