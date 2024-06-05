"Дома есть кто?"⁠⁠: конфликтный посетитель пункта выдачи

В Екатеринбурге мужчина устроил скандал в пункте выдачи маркетплейса из-за того, что ему не отдавали заказ. Под раздачу попали все: сотрудница пункта выдачи и случайные клиенты.
Диалог не задался с самого начала, когда разгневанный мужчина заявил сотруднице, что он "и не таких сшибал". После он попытался получить свой заказ, но никак не мог найти нужный штрихкод, который был в личном кабинете, о чём клиенту сказала сотрудница. В ответ на это мужик утверждал, что личного кабинета у него нет (возможно, он говорил о своём офисе в этот момент).
В итоге грозный клиент начал требовать письменное объяснение об отказе в обслуживании. Огребла не только бедная сотрудница, но и другие посетители, которые не по своей воле были вовлечены во весь этот цирк.
Источник:
- Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег
- В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке
- В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу
- Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
Бедные сотрудники ПВЗ.
С какими только даунами им не приходится общаться
Толстый не значит сильный.
Большой шкаф громче падает