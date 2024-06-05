Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

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Сотрудница пункта выдачи рассказал о необычном случае на работе. 12-летний мальчик заказал на маркетплейсе вещь для удовлетворения сексуальных потребностей и пришёл за ней в пункт выдачи. Девушка отказалась выдавать товар для взрослых ребёнку. Тогда мальчик сходил за мамой.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Согласно источнику, содержимое любых заказов (даже якобы приватных) отображается в корпоративном ПО на компьютере или смартфоне.
Более того, даже если на странице товара указано, что он приходит в непрозрачном пакете и никто не узнает, что находится внутри, на этом самом пакете может быть указано наименование товара и оно видно как сотрудникам ПВЗ, так и людям, стоящим в очереди.
так что больше не заказывай резиновых баб
Самое глупое то, что дочка подошла с этим к ПАПЕ, а не к маме, но мне давно говорили, что умею с людьми ладить... но не на столько же)))
Или взяла у пацана складешок, которым он те карандашики точит?))