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Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

Как мальчик пытался получить товар 18+ в пункте выдачи

Автор:
05 июня 2024 06:00
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   дети   заказ   мама   маркетплейс   ситуация   сын   
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Сотрудница пункта выдачи рассказал о необычном случае на работе. 12-летний мальчик заказал на маркетплейсе вещь для удовлетворения сексуальных потребностей и пришёл за ней в пункт выдачи. Девушка отказалась выдавать товар для взрослых ребёнку. Тогда мальчик сходил за мамой.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   дети   заказ   мама   маркетплейс   ситуация   сын   
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8  комментариев
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15k
Ничоси Час назад
А разве знают сотрудники ПВЗ что в заказах?
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9k
Pravednik84 2 минуты назад
Добралась дочка (она постарше) до наших с женой игрушек... Ну я как бы знал, но виду не подавал. В один прекрасный день подходит ко мне красная как рак, ну и просит у меня купить ей свою игрушку. Я долго ржал, а потом обсудили что именно она хочет, ну и часа через 2, в тайне от мамы, она получила желаемое с условием не палиться ни передо мной, ни перед мамой (набеги в нашу с женой игрушечную прекратились).
Самое глупое то, что дочка подошла с этим к ПАПЕ, а не к маме, но мне давно говорили, что умею с людьми ладить... но не на столько же)))
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11k
sedoisever 4 минуты назад
Этой девчуле грузчиком в порту работать...
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5k
Алекс Лом Полчаса назад
Помню что в 10 лет уже всё работает , эякуляции как таковой еще нет а вот писькой можно бетонную стену по утрам пробивать
а сны то какие снятся ...фильмы для взрослых от зависти синеют
так что в 12 лет пацану вполне пригодилась бы замена для слабых рук
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11k
Клёст 39 минут назад
Почему у тëтки с собой нож?
Или взяла у пацана складешок, которым он те карандашики точит?))
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Себастьян Перейра
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